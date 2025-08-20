Головна Київ Новини
Після демонтажу МАФів у Подільському районі з'явилося ціла плантація гортензій (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер

Територія, де раніше були тимчасові споруди, тепер утопає у гортензіях
фото: Київзеленбуд

Комунальники обіцяють, що з часом простір стане ще більш привабливим та мальовничим

На вулиці Виговського, 20 у Подільському районі Києва облаштували нову зелену зону. Територію, де раніше були тимчасові споруди, повністю оновили та перетворили на сучасний сквер. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне об'єднання «Київзеленбуд».

Як повідомили у «Київзеленбудs», комунальники висадили тут понад 1,2 тис. декоративних рослин, серед яких багаторічні трави, кущі та дерева. Серед них – щучка, просо, міскантус, бородач, імперата циліндрична, вербена, аліум, анемона, ялівець, туя, лапчатка, бересклет, гортензія та платан іспанський.



фото: Київзеленбуд

Крім того, у зоні відпочинку встановили сучасні зелені меблі, що робить простір зручнішим для відпочинку.



фото: Київзеленбуд

Комунальники зазначають, що з часом, коли рослини розростуться, локація стане ще більш привабливою.

Нагадаємо, у заповідній діброві Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника під час наукових досліджень виявлено лісову лілію – червонокнижний вид, оповитий давніми міфами та легендами. 

До слова, на Донеччині серед колючого дроту та захисних валів несподівано проросли соняхи. Вражаючі кадри облетіли мережу. Ці жовті квіти ростуть прямо між елементами захисту на передовій. Саме там, де зараз проходить лінія оборони. 

Теги: Київ благоустрій Київзеленбуд



