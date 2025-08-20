Після демонтажу МАФів у Подільському районі з'явилося ціла плантація гортензій (фото)

Територія, де раніше були тимчасові споруди, тепер утопає у гортензіях

Комунальники обіцяють, що з часом простір стане ще більш привабливим та мальовничим

На вулиці Виговського, 20 у Подільському районі Києва облаштували нову зелену зону. Територію, де раніше були тимчасові споруди, повністю оновили та перетворили на сучасний сквер. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне об'єднання «Київзеленбуд».

Як повідомили у «Київзеленбудs», комунальники висадили тут понад 1,2 тис. декоративних рослин, серед яких багаторічні трави, кущі та дерева. Серед них – щучка, просо, міскантус, бородач, імперата циліндрична, вербена, аліум, анемона, ялівець, туя, лапчатка, бересклет, гортензія та платан іспанський.

Комунальники обіцяють, що з часом простір стане ще більш привабливим та мальовничим фото: Київзеленбуд

Крім того, у зоні відпочинку встановили сучасні зелені меблі, що робить простір зручнішим для відпочинку.

Поблизу квіткової зони встановлені сучасні зелені меблі фото: Київзеленбуд

Комунальники зазначають, що з часом, коли рослини розростуться, локація стане ще більш привабливою.

