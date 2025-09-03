У Києві затримано адвоката, який обіцяв за $5,5 тис. «вирішити» майнове питання клієнта

Адвокату загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до п’яти років

Ділок гарантував позитивне рішення суду на користь клієнта, оскільки він нібито має впливові зв’язки

У Києві адвокат обіцяв допомогти клієнту «вирішити питання» щодо визнання за ним права власності на половину приватного будинку, нібито користуючись зв’язками в одному з судів столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

«Слідством встановлено, що столичний адвокат запропонував позивачу у цивільній справі допомогти «вирішити питання» про визнання за ним права власності на пів будинку у Солом`янському районі столиці. При цьому ділок гарантував позитивне рішення на користь клієнта, оскільки він нібито має впливові зв’язки», – повідомили правоохоронці.

Зазначається, що свої послуги столичний адвокат оцінив у $5,5 тис., серед яких 10 відсотків від обумовленої суми, $500, призначалися буцімто особисто адвокату за організаційні моменти, а решта коштів були «подякою» працівникам суду за ухвалення позитивного рішення.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – пропозиція та обіцянка здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави за надання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до п’яти років.

Нагадаємо, адвокату юридичної компанії «Міллер» Олексію Носову повідомили про підозру у спробі дати хабаря. Носову інкримінують пропозицію хабаря у розмірі 200 тис. доларів детективу НАБУ та прокурору САП за ухвалення рішення про передачу справи стосовно підзахисного до іншого органу досудового розслідування. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

До слова, військова контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція ліквідували ще одну схему уникнення мобілізації, яка діяла у Києві. За результатами комплексних заходів затримано місцевого адвоката, який торгував фіктивними довідками для ухилянтів. Адвокат за $7 тис. зняв киянина з розшуку та обіцяв фіктивно працевлаштувати на держпідприємство критичної інфраструктури заради бронювання.