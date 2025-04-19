Поліція Києва затримала ще двох підозрюваних у побитті військового

Поліцейські затримали ще двох нападників – обидва кияни

У Києві поліція затримала ще двох підозрюваних у побитті військового у Гідропарку. Загалом правоохоронці затримали чотирьох нападників – їм готують повідомлення про підозру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Поліцію Києва.

Вчора, 19 квітня, група хлопців спровокувала конфлікт з військовослужбовцем, після чого, поваливши його на землю, побили руками і ногами.

«Вчора поліцейські відразу на місці події затримали двох порушників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились 17-річні місцеві мешканці. Сьогодні, у результаті проведених оперативних заходів, поліцейські затримали ще двох нападників – це кияни, віком 15 та 17 років», – зазначили правоохоронці.

фото: Поліція Києва

фото: Поліція Києва

фото: Поліція Києва

фото: Поліція Києва

До слова, під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили інформацію про напад на військового й нанесення йому тілесних ушкоджень у Солом'янському районі Києва.

Повідомляється, що інформацію про напад на військового та нанесення йому тілесних ушкоджень поліцейські виявили 2 квітня під час моніторингу соціальних мереж, до цього повідомлення чи заяв щодо зазначеної події до поліції не надходило.

Нагадаємо, поліція Києва встановлює обставини конфлікту, який виник між ветераном та компанією відпочивальників, під час якого чоловіку нанесли тілесні ушкодження.

Подія відбулася 29 березня ввечері в одному з дворів Голосіївського району столиці. Між ветераном та компанією відпочивальників виник конфлікт, під час якого чоловіку нанесли тілесні ушкодження. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група управління поліції, яка встановила всіх учасників конфлікту.