Напад з ножем на киянку: поліція затримала мешканця Донеччини за підозрою у розбої

glavcom.ua
Наступні 15 років зловмисник може провести за ґратами
фото: поліція Києва/Facebook

Нападник пригрозив жінці вбивством, якщо вона не віддасть йому гроші та мобільний телефон

У Києві затримали 23-річного чоловіка, який вчинив зухвалий розбійний напад на киянку в Дарницькому районі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Як розповіли у поліції, днями до Дарницького управління звернулася 49-річна місцева мешканка із заявою про розбійний напад. Жінка розповіла, що пізно ввечері, коли вона поверталася додому з роботи, на одній із вулиць району до неї підійшов невідомий чоловік та приставив до її шиї ніж.

Нападник пригрозив жінці вбивством, якщо вона не віддасть йому гроші та мобільний телефон. Після цього зловмисник зірвав із плеча заявниці сумку, в якій знаходилися документи, банківські картки та близько 5 тис. грн готівки, та втік з місця події.

У результаті проведення заходів правоохоронці встановили особу та затримали нападника. Ним виявився 23-річний мешканець Донецької області, який у столиці не мав постійного місця проживання.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, поєднаний із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров’я особи, вчинений в умовах воєнного стану. Наступні 15 років зловмисник може провести за ґратами.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 

Нагадаємо, столичні правоохоронці затримали 41-річного уродженця Донеччини, який обіцяв громадянам «допомогти» з працевлаштуванням до спецслужби за неправомірну вигоду у розмірі $25 тис.  Чоловік гарантував клієнтам безперешкодне і успішне проходження конкурсу та подальше призначення на посаду до підрозділів одного з правоохоронних органів, посилаючись на нібито власні «зв`язки». Правоохоронці затримали фігуранта під час отримання ним коштів від «кандидата».

До слова, у Києві менеджерка компанії вигадала неіснуючий грабіж, щоб приховати привласнення коштів клієнта. До поліції Києва надійшло повідомлення від 25-річної жінки, яка заявила, що двоє невідомих чоловіків на одній із вулиць Голосіївського району вдарили її по голові та відібрали 60 тисяч гривень і особисті речі. Невдовзі правоохоронці з’ясували, що нападу не було: відео, покази свідків та інші докази повністю спростували слова заявниці.  

23 сiчня, 11:30
