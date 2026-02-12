Напад з ножем на киянку: поліція затримала мешканця Донеччини за підозрою у розбої

Нападник пригрозив жінці вбивством, якщо вона не віддасть йому гроші та мобільний телефон

У Києві затримали 23-річного чоловіка, який вчинив зухвалий розбійний напад на киянку в Дарницькому районі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Як розповіли у поліції, днями до Дарницького управління звернулася 49-річна місцева мешканка із заявою про розбійний напад. Жінка розповіла, що пізно ввечері, коли вона поверталася додому з роботи, на одній із вулиць району до неї підійшов невідомий чоловік та приставив до її шиї ніж.

Нападник пригрозив жінці вбивством, якщо вона не віддасть йому гроші та мобільний телефон. Після цього зловмисник зірвав із плеча заявниці сумку, в якій знаходилися документи, банківські картки та близько 5 тис. грн готівки, та втік з місця події.

У результаті проведення заходів правоохоронці встановили особу та затримали нападника. Ним виявився 23-річний мешканець Донецької області, який у столиці не мав постійного місця проживання.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, поєднаний із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров’я особи, вчинений в умовах воєнного стану. Наступні 15 років зловмисник може провести за ґратами.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

