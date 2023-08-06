ЗСУ пояснили, чому удари росіян по українських аеродромах неефективні

Ще до російських атак літаки передислоковуються на інші аеродроми

Удари РФ по українських аеродромах нерезультативні, адже наша авіація встигає передислокуватися до обстрілів. Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

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Він прокоментував учорашній удар по аеродрому у Старокостянтинові Хмельницької області.

«Не вперше атакується цей аеродром. Там штатне місце базування бригади тактичної авіації. Але авіація у нас доволі мобільна, наші льотчики знають, як протидіяти ворогу в цих умовах. У нас десятки оперативних аеродромів на території держави. Тому ворогу не вдасться так просто знищити нашу авіацію», – наголосив Ігнат.

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Речник Повітряних сил пояснив, що українська авіація під час обстрілів працює за протоколом, тому ще до атак літаки передислоковуються на інші аеродроми.

Нагадаємо, що ввечері 5 серпня та в ніч на 6 серпня окупанти здійснили масований ракетний удар по території України, використовуючи ракети повітряного та морського базування, а також іранські безпілотники типу Shahed-136/131.

Як повідомлялося, від учорашнього вечора російські окупанти вже тричі атакували Хмельницьку область. Під ударом знову опинився аеродром у Старокостянтинові.

До слова, триває 529-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулося понад 30 бойових зіткнень на фронті.