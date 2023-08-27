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На околицях Києва працює ППО

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На околицях Києва працює ППО
На підступах до Києва працює ППО
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

На Київщині триває повітряна тривога, не покидайте укриттів

Вранці 27 серпня поблизу Києва пролунали вибухи під час повітряної тривоги. По ворожих цілях працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація в Telegram.

«На підступах до Києва працює ППО», – йдеться в повідомленні, опублікованому о 5:08.

Зазначимо, що станом на момент публікації в Україні триває масштабна повітряна тривога. Ворог здійснив пуски крилатих ракет Х-101/555 стратегічною авіацією Ту-95 з акваторії Каспійського моря. Українцям слід перебувати в укриттях та дотримуватись інформаційної тиші.

До слова, завершилася 549-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом учорашнього дня ворог завдав три ракетні та 34 авіаційні удари, здійснив 34 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.

Теги: Київ вибух тривога

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