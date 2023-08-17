Швеція продає США ракети Amraam, які будуть передані Україні

Носіями ракети є шведські винищувачі JAS 39 Gripen, але їх також можна запускати за допомогою зенітних ракетних комплексів Nasams

Парламент уповноважив уряд продати США ракети Rb 99 (Amraam) середньої дальності

Сьогодні, 17 серпня, Шведський парламент підтримав ініціативу щодо продажу США ракет Amraam. Вашингтон подарує їх Україні. Про це повідомляє пресслужба парламенту Швеції.

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Як зазначили у відомстві, парламент уповноважив уряд продати США ракети Rb 99 (Amraam) середньої дальності.

Таким чином, Швеція візьме участь в американській програмі викупу ракет Amraam для того, щоб передати їх Україні та зміцнити її можливості протиповітряної оборони.

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Ракети Rb 99 - це ліцензована версія американської ракети AIM-120B (Amraam). Вона може знищувати цілі на відстані до 70 км.

Носіями ракети є шведські винищувачі JAS 39 Gripen, але їх також можна запускати за допомогою зенітних ракетних комплексів Nasams. Наша країна вже отримала кілька таких ЗРК від союзників.

Раніше повідомлялося, що уряд Німеччини передав Україні черговий транш військової допомоги. До нього увійшли, зокрема, дві пускові установки Iris-T.