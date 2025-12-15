Поліція затримала киянина, який намагався вбити матір та задушив бабусю: деталі справи

На час слідства суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Поліція Києва затримала 28-річного чоловіка за підозрою у вбивстві 89-річної бабусі та замаху на вбивство матері. Зловмисника взято під варту; йому загрожує довічне ув'язнення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Як розповіли правоохоронці, днями до них надійшло повідомлення про те, що у Дарницькому районі Києва у квартирі будинка на вулиці Драгоманова було виявлено тіло літньої жінки без ознак життя.

«Поліцейські встановили, що близько четвертої години ранку 28-річний чоловік напав на власну матір – бив її по голові та душив проводом від зарядного пристрою. Почувши крики, прокинулася бабуся. Аби вона не завадила, зловмисник схопив чайник і завдав 89-річній жінці численних ударів по голові та тулубу, після чого задушив її», – розповіли в пресслужбі.

Вважаючи, що мати також мертва, чоловік зв’язав батька, який прокинувся у сусідній кімнаті, та втік із квартири. Згодом літньому чоловіку вдалося дістатися до сусідів і викликати швидку допомогу. Медики змогли врятували 65-річну жінку – її госпіталізували з закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та частковою втратою пам’яті.

Чоловік зміг звільнитися і покликати на допомогу фото: поліція Києва

Вже за кілька годин оперативники карного розшуку встановили місцезнаходження підозрюваного та затримали його на Центральному залізничному вокзалі Києва, звідки він планував поїхати до Одеси. Свій намір вбити матір чоловік пояснив тривалими сімейними конфліктами, розбіжностями на релігійному ґрунті та образами.

Електрочайник, який, за даними слідства, став знаряддям вбивства фото: поліція Києва

Слідчі за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, а також за ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – замах на вбивство двох і більше осіб. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

На час слідства суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 10 грудня, у квартирі на площі Лесі Українки у Києві було виявлено тіло 41-річного чоловіка із ножовими пораненнями. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом смерті чоловіка у Печерському районі столиці. Зголом стало відомо, що йдеться про сина космонавта Леоніда Каденюка Дмитра.