У Києві 25 серпня буде обмежено рух транспорту через візити іноземних делегацій

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
У Києві 25 серпня буде обмежено рух транспорту через візити іноземних делегацій
Упродовж останніх днів центр Києва перекривають через візити західних політиків
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Обмеження дорожнього руху будуть запроваджені в центральній частині столиці

Сьогодні, 25 серпня, у Києві буде запроваджено тимчасові обмеження руху транспорту в центральній частині столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Управління державної охорони.

Обмеження пов’язані з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій. Згідно із законом України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» і Положенням «Про державний протокол та церемоніал України», главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які прибувають в Україну з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона.

Киян та гостей столиці закликають заздалегідь врахувати зміни в організації руху та планувати свої маршрути з урахуванням тимчасових обмежень.

Нагадаємо, впродовж останніх днів центр Києва перекривають через візити іноземних делегацій. Зокрема, до столиці прибув спецпосланець президента США Кіт Келлог. Він взяв участь в урочистостях до Дня Незалежності, а також долучиться до молитовного сніданку.

Як повідомлялося, глава України Володимир Зеленський відзначив спецпредставника президента США Кіта Келлога орденом «За заслуги» І ступеня.

До слова, 22 серпня 2025 року до України з офіційним візитом прибув генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Теги: Київ столиця Управління державної охорони

