З'явилися перші кадри з наслідками атаки на Київ

Пожежа у Києві внаслідок ворожого обстрілу у ніч на 3 лютого

Пошкодження зафіксовано у Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Печерському та Шевченківському районах

Цієї ночі російські терористи завдали масованого удару по Києву, застосувавши балістичні ракети та ударні безпілотники. Через ворожу атаку постраждали двоє людей, пише «Главком».

Пошкодження зафіксовано у п’яти районах міста: Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Печерському та Шевченківському.

Місцеві пабліки поширили наслідки обстрілу у Telegram-каналах. На кадрах видно, як полум'я охопило останні поверхи будинку.

Також через обстріл пошкоджено житлові будинки, дитсадок, АЗС та нежитлова забудова.

Цієї ночі під ворожий удар також потрапили Київ, Київщина, Дніпро, Суми та Конотоп. Через масований обстріл енергетичної інфраструктури тисячі харків'ян залишаться без тепла у лютий мороз. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що через пошкодження системи теплопостачання доведеться вимушено злити теплоносій з однієї з найбільших ТЕЦ

У Конотопі на Сумщині внаслідок удару пошкоджено дитячий навчальний заклад в одному з мікрорайонів міста, а також приватні будинки та об’єкти