Головна Київ Новини
search button user button menu button

З'явилися перші кадри з наслідками атаки на Київ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
З'явилися перші кадри з наслідками атаки на Київ
Пожежа у Києві внаслідок ворожого обстрілу у ніч на 3 лютого
фото: Yan Dobronosov

Пошкодження зафіксовано у Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Печерському та Шевченківському районах

Цієї ночі російські терористи завдали масованого удару по Києву, застосувавши балістичні ракети та ударні безпілотники. Через ворожу атаку постраждали двоє людей, пише «Главком».

Пошкодження зафіксовано у п’яти районах міста:  Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Печерському та Шевченківському.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Місцеві пабліки поширили наслідки обстрілу у Telegram-каналах. На кадрах видно, як полум'я охопило останні поверхи будинку. 

З'явилися перші кадри з наслідками атаки на Київ фото 1
З'явилися перші кадри з наслідками атаки на Київ фото 2
З'явилися перші кадри з наслідками атаки на Київ фото 3

Також через обстріл пошкоджено житлові будинки, дитсадок, АЗС та нежитлова забудова. 

Цієї ночі під ворожий удар також потрапили Київ, Київщина, Дніпро, Суми та Конотоп. Через масований обстріл енергетичної інфраструктури тисячі харків'ян залишаться без тепла у лютий мороз. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що через пошкодження системи теплопостачання доведеться вимушено злити теплоносій з однієї з найбільших ТЕЦ

У Конотопі на Сумщині внаслідок удару пошкоджено дитячий навчальний заклад в одному з мікрорайонів міста, а також приватні будинки та об’єкти

Читайте також:

Теги: ракетна атака балістичні ракети обстріл Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Повітряна тривога у Києві тривала 15 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 15 хвилин
6 сiчня, 03:24
Внаслідок атаки зруйновано житлові будинки, на місцях влучань виникли пожежі
Окупанти атакували Вільнянськ: загинули троє людей
29 сiчня, 02:45
Окупанти атакували Харків
Окупанти атакували БпЛА центр Харкова
Сьогодні, 00:04
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 10-11 січня
9 сiчня, 19:01
Пошкоджений автомобіль екстреної медичної допомоги
На Чернігівщині росіяни вдарили по бригаді «швидкої»: є поранені
12 сiчня, 10:18
Масове використання обігрівачів призводить до перевантаження вцілілих ліній
У яких районах Києва діють екстрені відключення: подробиці від ДТЕК
10 сiчня, 17:58
За словами журналіста, вибух у будинку стався близько другої години ночі
Воєнний кореспондент виніс чотирирічну дівчинку з палаючого будинку у Білогородці
28 сiчня, 11:25
За словами Кличка, на Троєщині підключили до опалення перших понад 100 будинків
Енергетична криза в Києві: скільки житлових будинків нині без тепла
29 сiчня, 18:58
Правоохоронці виявили публікацію про запуск салюту під час моніторингу соціальних мереж у минулу суботу
Киянин влаштував побачення з салютом для нової знайомої: яке покарання йому загрожує
Вчора, 11:58

Новини

З'явилися перші кадри з наслідками атаки на Київ
З'явилися перші кадри з наслідками атаки на Київ
Атака на Київ: пошкодження зафіксовано у п'яти районах (оновлено)
Атака на Київ: пошкодження зафіксовано у п'яти районах (оновлено)
У Києві та області прогриміли вибухи, працює ППО
У Києві та області прогриміли вибухи, працює ППО
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Троєщина повертається до тимчасових графіків: коли почнуть діяти
Троєщина повертається до тимчасових графіків: коли почнуть діяти
У центрі Києва 3 лютого буде обмежено рух транспорту: причина
У центрі Києва 3 лютого буде обмежено рух транспорту: причина

Новини

Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
Вчора, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
Вчора, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua