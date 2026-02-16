Головна Київ Новини
Вечеря закінчилася лікарнею: киянин поранив ножем брата-близнюка під час сварки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Вечеря закінчилася лікарнею: киянин поранив ножем брата-близнюка під час сварки
Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі
фото: Національна поліція України/Facebook

Правоохоронці встановили, між братами й раніше неодноразово виникали конфлікти, а їхні стосунки були напруженими

У столиці правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється у завданні ножового поранення власному братові. Потерпілого госпіталізували з тяжкою травмою, а нападнику вже повідомили про підозру. Про це повідомляє «Главком» із  посиланням на поліцію Києва.

Інцидент стався у Дніпровському районі Києва. До місцевого управління поліції надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію чоловіка з ножовим пораненням живота. На місце події виїхала слідчо-оперативна група для встановлення обставин.

За попередніми даними правоохоронців, конфлікт між двома 50-річними братами-близнюками виник під час вечері. Чоловіки вживали алкоголь, після чого між ними розпочалася сварка. У розпал суперечки один із братів схопив кухонний ніж і вдарив іншого в живіт. Потерпілого доставили до лікарні з проникаючим пораненням.

Чоловіки вживали алкоголь, після чого між ними розпочалася сварка
Чоловіки вживали алкоголь, після чого між ними розпочалася сварка
фото: поліція Києва

Працівники кримінальної поліції затримали підозрюваного у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Як встановили правоохоронці, між братами й раніше неодноразово виникали конфлікти, а їхні стосунки були напруженими.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. На час досудового розслідування підозрюваний перебуватиме під вартою. 

Раніше повідомлялося, що у Рівному затримано 36-річного чоловіка, який підпалив рідного батька. Літній чоловік помер від отриманих травм. Чоловік почав вимагати у матері гроші, через що між ним та 74-річним батьком, який також перебував дома, виникла сварка. Під час суперечки син облив батька бензином та підпалив

