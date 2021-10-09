Помер один з найвідоміших ІТ-фахівців України Олексій Мась

IT-підприємцю було 47 років

Один із перший українських ІТ-підприємців, засновник сервісів Infostore, iForum та mail.ua Олексій Мась помер у віці 47 років. Про це повідомив його брат Віктор на своїй сторінці у Facebook.

Причиною смерті, за інформацією брата, стала хвороба.

«Ти пішов занадто рано... Ви знали, як надихнути та зібрати однодумців для створення чогось інноваційного та нового. Хвороба не дала вам завершити те, що ви почали», - написав Віктор Мась.

Інших подробиць щодо його смерті він не повідомив.

Що відомо про Олексія Мася

Один із перших успішних українських ІТ-підприємців. Він є співзасновником «Української банерної мережі». Зокрема, створив український файлообмінник Infostore, який перестав працювати після того, як в грудні 2008 року правоохоронці вилучили його сервери. Він також був одним із творців найбільшого українського форуму iForum.

Крім того, Мась створив поштовий сервіс Mail.ua, який Mail.ru придбав у 2012 році за 500 тис. доларів. Після цього українські користувачі перейшли на російську платформу. Впродовж трьох років займав посаду керівника інноваційної лабораторії компанії «Київстар», а в 2019 році запустив проєкт «Крафтові соцмережі».