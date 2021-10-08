Резонансна смерть нардепа, новий спікер Ради. Новини 8 жовтня за хвилину

У справі про смерть нардепа Антона Полякова розглядаються кілька версій. У тому числі й отруєння

Рада обрала Руслана Стефанчука головою парламенту, нардепа Антона Полякова знайшли мертвим, Верховний Суд залишився без голови

Руслан Стефанчук – новий голова Верховної Ради

Сьогодні 8 жовтня Верховна Рада проголосувала за призначення Руслана Стефанчука головою парламенту. Відповідне рішення підтримав 261 депутат. Більше читайте тут.

Смерть нардепа Полякова

Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим у таксі уночі 8 жовтня. У соцмережах повідомляють, що начебто він був нетверезим, а нардепи тим часом не пов'язують його смерть з професійною діяльністю. Більше читайте тут.

Скандал у Раді: усі фракції вимагають відсторонити «слугу» Третьякову

Під час пленарного засідання 8 жовтня народні депутати від групи «За майбутнє» заявили, що нардепка від «Слуги народу» Галина Третьякова в партійному чаті «СН» прокоментувала смерть Антона Полякова фразою: «На одного ворога менше» .

Усі фракції Ради вимагають тимчасово відсторонити «Слуг» Галину Третьякову від роботи в парламенті. Більше читайте тут.

Голова Верховного суду йде у відставку

Голова Верховного суду Валентина Данішевська скликає пленум на 22 жовтня для обрання нового голови суду. У самої Данішевської 30 листопада закінчується трирічний термін повноважень. Про це вона повідомила під час пленуму Верховного суду. Більше читайте тут.

Рада внесла зміни до держбюджету: як розподілили 40 млрд

Верховна Рада на засіданні в п'ятницю, 8 жовтня, схвалила у другому читанні внесення змін до закону №6052 про Держбюджет на 2021 рік. Більше читайте тут.

Нобелівську премію миру отримали журналісти з Росії та Філіппін

Лауреатами Нобелівської премії миру стали філіппіно-американська журналістка Марія Ресса та головний редактор «Новой газеты» Дмитро Муратов. Так, Нобелівський комітет вирішив вручити премію за «зусилля щодо захисту свободи вираження поглядів, що є передумовою демократії та тривалого миру». Більше читайте тут.