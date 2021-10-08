  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Резонансна смерть нардепа, новий спікер Ради. Новини 8 жовтня за хвилину

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У справі про смерть нардепа Антона Полякова розглядаються кілька версій. У тому числі й отруєння - Резонансна смерть нардепа, новий спікер Ради. Новини 8 жовтня за хвилину
    У справі про смерть нардепа Антона Полякова розглядаються кілька версій. У тому числі й отруєння
    фото galinfo.com.ua

    Рада обрала Руслана Стефанчука головою парламенту, нардепа Антона Полякова знайшли мертвим, Верховний Суд залишився без голови

    Руслан Стефанчук – новий голова Верховної Ради

    Сьогодні 8 жовтня Верховна Рада проголосувала за призначення Руслана Стефанчука головою парламенту. Відповідне рішення підтримав 261 депутат. Більше читайте тут.

    Смерть нардепа Полякова

    Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим у таксі уночі 8 жовтня. У соцмережах повідомляють, що начебто він був нетверезим, а нардепи тим часом не пов'язують його смерть з професійною діяльністю. Більше читайте тут.

    Скандал у Раді: усі фракції вимагають відсторонити «слугу» Третьякову

    Під час пленарного засідання 8 жовтня народні депутати від групи «За майбутнє» заявили, що нардепка від «Слуги народу» Галина Третьякова в партійному чаті «СН» прокоментувала смерть Антона Полякова фразою: «На одного ворога менше» .

    Усі фракції Ради вимагають тимчасово відсторонити «Слуг» Галину Третьякову від роботи в парламенті. Більше читайте тут.

    Голова Верховного суду йде у відставку

    Голова Верховного суду Валентина Данішевська скликає пленум на 22 жовтня для обрання нового голови суду. У самої Данішевської 30 листопада закінчується трирічний термін повноважень. Про це вона повідомила під час пленуму Верховного суду. Більше читайте тут.

    Рада внесла зміни до держбюджету: як розподілили 40 млрд

    Верховна Рада на засіданні в п'ятницю, 8 жовтня, схвалила у другому читанні внесення змін до закону №6052 про Держбюджет на 2021 рік. Більше читайте тут.

    Нобелівську премію миру отримали журналісти з Росії та Філіппін

    Лауреатами Нобелівської премії миру стали філіппіно-американська журналістка Марія Ресса та головний редактор «Новой газеты» Дмитро Муратов. Так, Нобелівський комітет вирішив вручити премію за «зусилля щодо захисту свободи вираження поглядів, що є передумовою демократії та тривалого миру». Більше читайте тут.

    Читайте також:

    Теги: таксі Верховна Рада Держбюджет вбивство політика смерть скандал Валентина Данішевська Руслан Стефанчук Антон Поляков
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Резонансна смерть нардепа, новий спікер Ради. Новини 8 жовтня за хвилину