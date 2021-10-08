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    Компанія Facebook відреагувала на черговий збій в своїх сервісах

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    Черговий масовий збій стався в сервісах компанії Facebook - Компанія Facebook відреагувала на черговий збій в своїх сервісах
    Черговий масовий збій стався в сервісах компанії Facebook
    Фото з відкритих джерел

    Фахівці Facebook працюють над усуненням виниклих неполадок

    Компанія Facebook (FB) поінформована про черговий збій в своїх сервісах. Про це повідомила пресслужба Facebook.

    «Ми знаємо, що деякі люди відчувають труднощі з доступом до наших додатків і продуктам. Ми працює над тим, щоб все виправити якомога швидше, і ми перепрошуємо за незручності», – говориться в повідомленні, опублікованому в Twitter компанії.

    Увечері в п'ятницю багато користувачів Facebook і Instagram зіткнулися зі збоями в роботі сайтів і додатків. Скарги надійшли з США, Канади, Німеччини, Великобританії, Росії та ряду інших країн.

    До слова, Facebook призупинив розробку нових продуктів на тлі масштабної критики.

    Як відомо, ввечері 4 жовтня у роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій. Не працювали ні веб-версії, ні програми. На збій скаржилися користувачі з усього світу. Facebook через якусь причину відкликав цифрові записи із DNS, які повідомляють комп’ютерам та іншим пристроям, як знайти сайти компанії в інтернеті.

    Натомість Facebook запевняє, що збій в роботі не призвів до витоку даних користувачів.

    Також у роботі Instagram стався другий за добу глобальний збій. Ще 5 жовтня в роботі сервісу Outlook стався збій.

    Масовий збій стався через кілька годин після того, як телеканал CBS випустив довгоочікуване інтерв'ю з Френсіс Хауген, викривачкою Facebook, яка розкрила ряд внутрішніх розслідувань Facebook, які показують, що компанія знала, що її продукція завдає масової шкоди.

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    Теги: США Facebook Twitter соціальні мережі Instagram WhatsApp
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    Компанія Facebook відреагувала на черговий збій в своїх сервісах