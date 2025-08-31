Головна Країна Події в Україні
Заяви Трампа, подробиці щодо гарантій безпеки для України: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Заяви Трампа, подробиці щодо гарантій безпеки для України: головне за ніч
фото: The White house/Facebook

Американські ПВК в Україні можуть зводити фортифікаційні споруди на лінії фронту та будувати військові бази

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість розміщення в Україні бійців ПВК, «Коаліція рішучих» обговорює гарантії безпеки для нашої країни. «Главком» зібрав головні події ночі проти 31 серпня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Трамп думає розмістити американські ПВК в Україні

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість розміщення в Україні бійців приватних військових компаній (ПВК) в рамках мирного плану. Цей крок дозволить обійти обіцянку не вводити американські війська. 

Трамп веде переговори з європейськими союзниками, щоб озброєні підрядники могли допомагати у будівництві укріплень для захисту американських інтересів.

Як пише видання, американські ПВК можуть зводити фортифікаційні споруди на лінії фронту та будувати військові бази, як це було в Іраку та Афганістані. Анонімне джерело The Telegraph заявило, що приватні підрядники «розмістять американських «солдатів», тобто власників американських паспортів, на території, що фактично є стримувальним фактором для Путіна».

План гарантій безпеки для України

Західні партнери з «Коаліції рішучих» обговорюють гарантії безпеки для України, зокрема створення «безпольотної зони» та патрульної місії в Чорному морі. 

Однією з ключових ідей є поетапне відновлення цивільних авіаперельотів в Україні. На першому етапі західні країни можуть забезпечити прикриття винищувачами та системами ППО для аеропортів на заході країни. Успіх цього етапу дозволить поширити ініціативу на інші регіони. Відновлення авіасполучення розглядається як важливий крок для стимулювання економіки та повернення українців, які виїхали за кордон.

Крім того, розглядається можливість створення міжнародної морської місії для охорони шляхів у Чорному морі, що ведуть до українських портів. Очікується, що Туреччина може взяти на себе провідну роль у цій місії. Хоча Україна вже налагодила власні морські експортні маршрути, участь міжнародних партнерів дозволить розширити мережу безпечних коридорів.

Трамп запровадив проти Індії мита через образу на Моді

Прагнення президента США Дональда Трампа отримати Нобелівську премію миру могло стати причиною його конфлікту з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Ця сварка, ймовірно, спричинила запровадження додаткових мит на індійські товари. 

Трамп стверджує, що за час свого другого терміну він завершив сім війн, хоча не уточнює, яких саме. Вочевидь, він вважає своїм досягненням врегулювання конфлікту між Індією та Пакистаном, які в травні обмінялися авіаударами, але швидко припинили вогонь за посередництва США.

За інформацією джерел, 17 червня Трамп у розмові з Моді натякнув на номінацію на Нобелівську премію, повідомивши, що Пакистан уже висунув його кандидатуру. Це був прозорий заклик до Індії зробити те ж саме. Однак індійський прем'єр-міністр обурився, заявивши, що припинення вогню було результатом прямих переговорів між Індією та Пакистаном, а не втручання США.

Трамп хотів би арешту ексдиректорів ЦРУ та ФБР 

Президент США Дональд Трамп заявив, що не проти арешту колишніх керівників ФБР Джеймса Комі та ЦРУ Джона Бреннана. Їх підозрюють у поширенні неправдивої інформації про втручання Росії у вибори 2016 року. 

Трамп назвав Комі та Бреннана «поганими» і «дуже-дуже хворими людьми», а фальсифікацію результатів виборів 2016 року – «злочином століття».

«Вони погані люди, і вони дуже, дуже хворі люди, навіть гірше, ніж просто погані. Вони хворі», – сказав Трамп. При цьому, він не зміг з упевненістю сказати, чи будуть вони затримані.

В Україні на секретних заводах наростає виробництво дронів

Німецька компанія Quantum Systems розширює свою діяльність в Україні, відкриваючи нові виробничі потужності на секретних об'єктах. Ця співпраця поєднує бойовий досвід українських військових із захищеними німецькими технологіями. 

Quantum Systems розпочала свою допомогу Україні з постачання розвідувальних дронів Vector на початку повномасштабного вторгнення. З того часу компанія відкрила кілька підприємств в Україні, на додаток до існуючих заводів у Німеччині, США та Австралії. За словами директора Маттіаса Лена, присутність в Україні є критичною для будь-якого виробника військових дронів, оскільки «уся розробка у сфері дронів іде саме з Донбасу, а не з Кремнієвої долини».

Реальні фронтові умови в Україні дозволяють швидко тестувати та вдосконалювати технології. 

