Сили оборони ліквідували наймолодшого окупанта

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Сили оборони ліквідували наймолодшого окупанта
Максим Суворов народився 5 червня 2007 року
фото: astra/Telegram

Окупанта ліквідували 24 липня 2025 року в районі села Новий Комар у Донецькій області

На війні проти України загинув перший російський контрактник 2007 року народження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Аstra.

Максим Суворов з Бурятії народився 5 червня 2007 року в Каменську Кабанського району і був старшим сином у багатодітній родині. Після закінчення технікуму автомобільного транспорту в червні 2025 року його призвали на строкову службу. 27 червня Максим Суворов підписав контракт з міністерством оборони Росії.

Максим Суворов служив снайпером. Його ліквідували 24 липня 2025 року в районі села Новий Комар у Донецькій області.

На момент смерті окупанту було 18 років і один місяць.

До слова, у московському шпиталі помер російський пропагандист, військовий кореспондент телеканалу Міноборони РФ «Зірка» Микита Гольдін. Його було поранено внаслідок ударів Himars.

Також захисники України ліквідували російського окупанта – футболіста Сергія Оленєва. Він грав у любительській Мініфутбольній лізі Омська.

Як зазначалося, сили оборони ліквідували російського окупанта – борця Батора Ердинієва. Він народився 17 квітня 1981 року. Був багаторазовим призером районних та республіканських турнірів з вільної боротьби.

війна росіяни

