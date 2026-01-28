Головна Київ Новини
search button user button menu button

Померла народна артистка України Тамара Плашенко

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Померла народна артистка України Тамара Плашенко
Останні місяці життя артистка боролася з важкою формою раку
фото: Тамара Плашенко/Facebook

У травні 2025 року, долаючи фізичний біль, акторка зіграла свою фінальну виставу в Театрі на Подолі

Після виснажливої боротьби з тяжкою хворобою на 71-му році життя померла відома народна артистка України, актриса кіно і театру Тамара Плашенко. Її не стало сьогодні, 28 січня. Про смерть повідомив її син Володимир Крижанівський, інформує «Главком».

«Сьогодні мама пішла за обрій. Після того, як батько раптово помер два роки назад, вона немов втратила бажання жити, і ні я, ні друзі, ні робота, ні щось інше так і не змогли замінити його для неї. Я не знаю, як вона (чи вони разом) начаклувала цей рак мозку, але з усіх можливих варіантів отримала найскладніший: неоперабельний через місце розташування, дуже швидкий та агресивний, невиліковний за будь-які гроші», – написав син акторки.

Чоловік наголосив, що вони спробували всі можливі методи лікування, але стан його мами погіршувався з кожним днем.

У травні 2025 року у знаменитості почали відмовляти ноги, а в середині літа почав затуманюватися розум. Згодом вона перестала говорити, дихала через кисневий концентратор, приймала їжу через зонд, не розплющувала очі.

«Сьогодні вона пішла, і тепер вони з батьком знову разом. Колись ще побачимось, мам. Люблю тебе», – написав син акторки.

Тамара Плашенко із сином Володимиром Крижанівським
Тамара Плашенко із сином Володимиром Крижанівським

Тамара Плашенко пішла з життя менш ніж за рік після встановлення діагнозу – агресивної форми пухлини головного мозку. Хворобу виявили на пізній стадії. Попри складне лікування та невтішні прогнози, вона залишалася вірною сцені до останнього. У травні 2025 року, долаючи фізичний біль, акторка зіграла свою фінальну виставу в Театрі на Подолі.

Тамара Олександрівна – знакова постать українського театру:

Вона була дружиною та музою відомого актора та режисера Олександра Крижанівського, який пішов із життя два роки тому.

Тамара Плашенко з чоловіком Олександром Крижанівським
Тамара Плашенко з чоловіком Олександром Крижанівським
фото: Тамара Плашенко/Facebook

З 1987 року Тамара Плашенко була провідною акторкою Київського академічного драматичного театру на Подолі. Відома своєю глибокою грою, майстерністю перевтілень та непідкупною щирістю образів. Вона жила мистецтвом, надихаючись красою у всьому – від документальних стрічок про моду до пейзажів рідної країни.

З 1987 року Тамара Плашенко була провідною акторкою Київського академічного драматичного театру на Подолі
З 1987 року Тамара Плашенко була провідною акторкою Київського академічного драматичного театру на Подолі
фото: Театр на Подолі

За період театрального життя Тамара Олександрівна зіграла у великій кількості вистав, серед яких: «Я – Марія Каллас» (Т. Мак-Неллі), «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» (П. Мирного), «Мати» (К. Чапека), «Сон літньої ночі» (В. Шекспіра) та багато інших. Вона гідно представляла Україну на міжнародній арені та брала участь у численних фестивалях, зокрема у всесвітньо відомих Edinburgh Fringe Festival у Шотландії та Бієнале (Стокгольм, Швеція).

У травні 2025 року, долаючи фізичний біль, акторка зіграла свою фінальну виставу в Театрі на Подолі
У травні 2025 року, долаючи фізичний біль, акторка зіграла свою фінальну виставу в Театрі на Подолі
фото: Театр на Подолі/Facebook

Крім театральної діяльності, Тамара Плашенко зробила вагомий внесок у кінематограф, знявшись у десятках українських фільмів та серіалів, а також брала участь у міжнародних кінопроєктах.

Інформація про дату та місце прощання буде повідомлена додатково родиною та адміністрацією Театру на Подолі.

Теги: смерть акторка театр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відомі українці, яких ми втратили у 2025 році
Відомі українці, яких ми втратили у 2025 році Персони
30 грудня, 2025, 20:50
Українські артисти Наталія Мацак та Сергій Кривоконь потрапили у скандал
Європейські гастролі з балетом Чайковського? Мінкульт розкритикував артистів Нацопери
22 сiчня, 16:02
У США під час снігової бурі розбився приватний літак, є загиблі
У США під час снігової бурі розбився приватний літак, є загиблі
Вчора, 01:37
Останні роки свого життя Анатолій Суханов присвятив вихованню нового покоління артистів
Прощання з актором Анатолієм Сухановим: названо дату та місце
30 грудня, 2025, 14:20
На рахунку Касанова понад 500 ігор за «Ниву» та 127 голів
Пішов з життя легендарний вінницький футболіст Паша Касанов
31 грудня, 2025, 18:22
Наслідки влучання БпЛА у приватну клініку на Оболоні
Удар дрона по медзакладу на Оболоні: кількість постраждалих зросла
5 сiчня, 08:33
Перед Новим роком медіа повідомляли про шпиталізацію Кадирова в Москві
Кадиров при смерті, у нього відмовили нирки – джерело в розвідці
11 сiчня, 15:49
На момент прибуття вогнеборців пожежа палала на площі 300 кв. м
Пожежа під Києвом: загинула жінка, її чоловік та троє дітей у лікарні
15 сiчня, 12:08
Неманья Видич втратив брата
У Белграді було знайдене тіло брата видатного сербського футболіста
21 сiчня, 11:41

Новини

Комунальна катастрофа у Голосієві: каналізація замерзла, у ваннах плавають фекалії
Комунальна катастрофа у Голосієві: каналізація замерзла, у ваннах плавають фекалії
Померла народна артистка України Тамара Плашенко
Померла народна артистка України Тамара Плашенко
На тлі масових травмувань киян синоптики знову попереджають про ожеледь: прогноз на 29 січня
На тлі масових травмувань киян синоптики знову попереджають про ожеледь: прогноз на 29 січня
Стала відома кількість киян, які щодня травмуються через ожеледицю
Стала відома кількість киян, які щодня травмуються через ожеледицю
Удар по Голосіївському району: наслідки та гарячі лінії для постраждалих
Удар по Голосіївському району: наслідки та гарячі лінії для постраждалих
Понад 700 будинків у Києві досі без тепла: Кличко назвав найпроблемніший район
Понад 700 будинків у Києві досі без тепла: Кличко назвав найпроблемніший район

Новини

Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
Сьогодні, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
Сьогодні, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
Сьогодні, 11:17
ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink
Сьогодні, 10:35
Ще більше літаків та ракет. Франція дала обіцянку Україні
Сьогодні, 10:00
Сибіга виключив компроміси щодо відповідальності Росії
Сьогодні, 09:34

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua