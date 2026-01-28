Померла народна артистка України Тамара Плашенко

У травні 2025 року, долаючи фізичний біль, акторка зіграла свою фінальну виставу в Театрі на Подолі

Після виснажливої боротьби з тяжкою хворобою на 71-му році життя померла відома народна артистка України, актриса кіно і театру Тамара Плашенко. Її не стало сьогодні, 28 січня. Про смерть повідомив її син Володимир Крижанівський, інформує «Главком».

«Сьогодні мама пішла за обрій. Після того, як батько раптово помер два роки назад, вона немов втратила бажання жити, і ні я, ні друзі, ні робота, ні щось інше так і не змогли замінити його для неї. Я не знаю, як вона (чи вони разом) начаклувала цей рак мозку, але з усіх можливих варіантів отримала найскладніший: неоперабельний через місце розташування, дуже швидкий та агресивний, невиліковний за будь-які гроші», – написав син акторки.

Чоловік наголосив, що вони спробували всі можливі методи лікування, але стан його мами погіршувався з кожним днем.

У травні 2025 року у знаменитості почали відмовляти ноги, а в середині літа почав затуманюватися розум. Згодом вона перестала говорити, дихала через кисневий концентратор, приймала їжу через зонд, не розплющувала очі.

«Сьогодні вона пішла, і тепер вони з батьком знову разом. Колись ще побачимось, мам. Люблю тебе», – написав син акторки.

Тамара Плашенко із сином Володимиром Крижанівським

Тамара Плашенко пішла з життя менш ніж за рік після встановлення діагнозу – агресивної форми пухлини головного мозку. Хворобу виявили на пізній стадії. Попри складне лікування та невтішні прогнози, вона залишалася вірною сцені до останнього. У травні 2025 року, долаючи фізичний біль, акторка зіграла свою фінальну виставу в Театрі на Подолі.

Тамара Олександрівна – знакова постать українського театру:

Народна артистка України (2025),

Заслужена артистка України (1998),

лауреатка премії «Київська пектораль» (1994-1995).

Вона була дружиною та музою відомого актора та режисера Олександра Крижанівського, який пішов із життя два роки тому.

Тамара Плашенко з чоловіком Олександром Крижанівським фото: Тамара Плашенко/Facebook

З 1987 року Тамара Плашенко була провідною акторкою Київського академічного драматичного театру на Подолі. Відома своєю глибокою грою, майстерністю перевтілень та непідкупною щирістю образів. Вона жила мистецтвом, надихаючись красою у всьому – від документальних стрічок про моду до пейзажів рідної країни.

З 1987 року Тамара Плашенко була провідною акторкою Київського академічного драматичного театру на Подолі фото: Театр на Подолі

За період театрального життя Тамара Олександрівна зіграла у великій кількості вистав, серед яких: «Я – Марія Каллас» (Т. Мак-Неллі), «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» (П. Мирного), «Мати» (К. Чапека), «Сон літньої ночі» (В. Шекспіра) та багато інших. Вона гідно представляла Україну на міжнародній арені та брала участь у численних фестивалях, зокрема у всесвітньо відомих Edinburgh Fringe Festival у Шотландії та Бієнале (Стокгольм, Швеція).

У травні 2025 року, долаючи фізичний біль, акторка зіграла свою фінальну виставу в Театрі на Подолі фото: Театр на Подолі/Facebook

Крім театральної діяльності, Тамара Плашенко зробила вагомий внесок у кінематограф, знявшись у десятках українських фільмів та серіалів, а також брала участь у міжнародних кінопроєктах.

Інформація про дату та місце прощання буде повідомлена додатково родиною та адміністрацією Театру на Подолі.