Пожежа під Києвом: загинула жінка, її чоловік та троє дітей у лікарні

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Пожежа під Києвом: загинула жінка, її чоловік та троє дітей у лікарні
На момент прибуття вогнеборців пожежа палала на площі 300 кв. м
фото? ДСНС Київщини/Facebook

У селі Дмитрівка Бучанського району вщент згорів приватний будинок

У ніч проти 15 січня в селі Дмитрівка Бучанського району сталася масштабна пожежа в приватному житловому будинку. Вогонь забрав життя матері та відправив на лікарняні ліжка всю її родину. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київщини.

Повідомлення про займання надійшло до Служби порятунку вночі. На місце події оперативно виїхали рятувальники з Ворзеля, Ірпеня, Клавдієво-Тарасового та місцева пожежна охорона Дмитрівки.

На момент прибуття вогнеборців загальна площа пожежі, що спалахнула у приватному будинку, склала 300 кв. м.

Пожежа у селі Дмитрівка Бучанського району
Пожежа у селі Дмитрівка Бучанського району
фото: ДСНС Київщини

Під час ліквідації наслідків надзвичайної події рятувальники виявили тіло жінки 1977 року народження. Внаслідок пожежі травмовано її чоловіка 1975 року народження та дітей 2006, 2007 та 2015 років народження.  

Пожежу вдалося повністю ліквідувати о 04:50 ранку. До гасіння залучалося 17 рятувальників та п'ять одиниць спеціальної техніки.

Причини виникнення смертельного займання встановлюють правоохоронці та експерти ДСНС.

Нагадаємо, увечері 14 січня на Голосіївському проспекті сталася масштабна пожежа, яка повністю охопила триповерхову відселену будівлю. 

Також у ніч на 13 січня в Оболонському районі столиці сталася масштабна пожежа на території одного з ринків. Вогонь охопив кілька торговельних точок. Рятувальники, які прибули на місце, встановили, що пожежа виникла в одному з металевих кіосків. Через щільну забудову вогонь швидко розповсюдився на сусідні павільйони.

Раніше повідомлялося, що у масштабній пожежі в багатоповерхівці в Шевченківському районі Києва загинуло двоє людей. Ще дев’ятьох осіб із задимлених квартир рятувальники вивели на свіже повітря. Загоряння сталося у квартирі на четвертому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку, що на вулиці Шулявській.

