Прощання з актором Анатолієм Сухановим: названо дату та місце

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер


фото: пресслужба театру «Колесо»

За свою кар'єру актор втілив понад 30 яскравих ролей на сценах столиці

Київ прощається із талановитим актором, режисером та педагогом Анатолієм Сухановим, який пішов із життя 27 грудня в лікарні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу театру «Колесо», де митець служив протягом багатьох років.

Церемонія прощання з Анатолієм Сухановим відбудеться у середу, 31 грудня, об 11:00 у центральній залі Київського крематорію на Байковому кладовищі. Колеги, друзі та шанувальники зможуть віддати останню шану артисту та за театральною традицією провести його в останню путь оплесками.

Анатолій Суханов народився в Києві 23 грудня 1971 року. Його життя було нерозривно пов’язане з рідним містом та мистецтвом. У 1994 році закінчив акторський факультет Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім.  Карпенка-Карого, а в 2006 році – режисерський факультет.

За свою кар'єру актор втілив понад 30 яскравих ролей на сценах столиці

фото: пресслужба театру «Колесо»

За свою кар'єру він втілив понад 30 яскравих ролей на сценах столиці, працюючи в:

  • Київському академічному театрі юного глядача на Липках;
  • Драматичному театрі «Браво»;
  • Київському академічному театрі «Колесо».

Як режисер Анатолій Суханов здійснив постановки вистав для різних театрів України. Також він брав участь у телевізійних і шоу-програмах, був відомим коферансьє. Його дуже любили глядачі.

Життя Анатолія Суханова було нерозривно пов'язане з мистецтвом

фото: пресслужба театру «Колесо»

Останні роки свого життя Анатолій Суханов присвятив вихованню нового покоління артистів, обіймаючи посаду директора Київської театральної школи-студії. Сьогодні його учні працюють на сценах театрів як в Україні, так і за кордоном.

Анатолій Суханов у гримерці

фото: пресслужба театру «Колесо»

Друзі та колеги згадують Анатолія як людину, яка випромінювала світло і доброту. Він був порядною, надзвичайно чутливою людиною і щирим патріотом своєї країни.

Актора Суханова дуже любили глядачі

фото: пресслужба театру «Колесо»

Нагадаємо, актор та телеведучий Анатолій Суханов 27 грудня помер у лікарні. Напередодні вранці його забрала «швидка». 

