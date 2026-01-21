Головна Спорт Новини
У Белграді було знайдене тіло брата видатного сербського футболіста

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Неманья Видич втратив брата
фото: Đorđe Kojadinović / Ringier

Саме Душан Видич привів 7-річного Неманью на тренування до місцевого клубу «Єдинство Ужице»

Душан Видич, старший брат колишнього футболіста «Манчестер Юнайтед» та збірної Сербії Неманьї Видича, у вівторок, 20 січня 2026 року, був знайдений мертвим у Белграді. Як інформує «Главком», про це повідомляють сербські ЗМІ.

Зазначається, що наразі не є відомими обставини трагедії. Сам Неманья Видич наразі публічно не коментував смерть брата.

Душан Видич не був публічною особою

За даними ЗМІ, саме він привів 7-річного Неманью на тренування до місцевого клубу «Єдинство Ужице».

У підсумку, футбольна кар'єра у Душана не склалася, тоді як його молодший брат став справжньою зіркою.

«Він дуже підтримував Неманью, я це знаю, вони були дуже близькими. Він часто називав себе його тренером, бо для нього було важливо, щоб Неманья грав у футбол. Я досі не можу повірити в це, це жахлива трагедія», – сказав тренер «Єдинство Ужице» Драган Мар'янович.

Видич з «Манчестер Юнайтед» у 2008 році виграв Лігу чемпіонів. Також він двічі визнавався найкращим футболістом Сербії та найкращим гравцем сезону в АПЛ.

Нагадаємо, вболівальник «Норвіча» помер після того, як йому стало погано під час матчу 1/32 фіналу Кубка Англії з футболу проти «Уолсолла».

«З сумом повідомляємо про смерть уболівальника нашої команди після завершення матчу Кубка Англії. «Норвіч» хотів би висловити свої щирі співчуття сім'ї та друзям уболівальника у цей неймовірно важкий час», – йдеться у заяві клубу.

Зустріч відбулася у неділю, 11 січня. «Норвіч» на своєму полі розгромив «Уолсол» з рахунком 5:1.

Як повідомлялося, колишній гравець та тренер софійського ЦСКА і збірної Болгарії з футболу Дімітар Пєнєв помер у віці 80 років.

Як тренер Пєнєв з ЦСКА тричі був чемпіоном Болгарії та п'ять разів ставав володарем Кубку країни. 

Дімітар Пєнєв прославився після того, як очолив збірну Болгарії. Він привів збірну Болгарію до її найкращого результату в історії – четвертого місця Чемпіонату світу-1994 у США. Також Пєнєв вперше в історії болгарського футболу вивів збірну до фінальної частини Чемпіонату Європи – Євро-96.

За свої досягнення Пєнєв був визнаний найкращим тренером Болгарії ХХ століття і був почесним громадянином Софії.

