У Белграді було знайдене тіло брата видатного сербського футболіста

Саме Душан Видич привів 7-річного Неманью на тренування до місцевого клубу «Єдинство Ужице»

Душан Видич, старший брат колишнього футболіста «Манчестер Юнайтед» та збірної Сербії Неманьї Видича, у вівторок, 20 січня 2026 року, був знайдений мертвим у Белграді. Як інформує «Главком», про це повідомляють сербські ЗМІ.

Зазначається, що наразі не є відомими обставини трагедії. Сам Неманья Видич наразі публічно не коментував смерть брата.

Душан Видич не був публічною особою

За даними ЗМІ, саме він привів 7-річного Неманью на тренування до місцевого клубу «Єдинство Ужице».

У підсумку, футбольна кар'єра у Душана не склалася, тоді як його молодший брат став справжньою зіркою.

«Він дуже підтримував Неманью, я це знаю, вони були дуже близькими. Він часто називав себе його тренером, бо для нього було важливо, щоб Неманья грав у футбол. Я досі не можу повірити в це, це жахлива трагедія», – сказав тренер «Єдинство Ужице» Драган Мар'янович.

Видич з «Манчестер Юнайтед» у 2008 році виграв Лігу чемпіонів. Також він двічі визнавався найкращим футболістом Сербії та найкращим гравцем сезону в АПЛ.

