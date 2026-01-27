У США під час снігової бурі розбився приватний літак, є загиблі

Пілоти інших рейсів, що готувалися до вильоту удень аварії, обговорювали небезпечне накопичення снігу та льоду на крилах

Міжнародний аеропорт Бангор у штаті Мен повідомив про загибель шістьох осіб, які перебували на борту приватного літака, що зазнав катастрофи ввечері в неділю, 25 січня. Попри початкові суперечливі дані від Федерального управління цивільної авіації (FAA) про сімох жертв, пізніше офіційні особи аеропорту уточнили кількість загиблих. Причини розбіжностей у звітах поки не встановлені, а рятувальні служби, що прибули на місце події близько 19:45, застали лише уламки повітряного судна. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Згідно з попереднім звітом FAA, літак Bombardier Challenger 650, зареєстрований на компанію з Х'юстона, розбився за невідомих обставин безпосередньо під час зльоту. Повітряне судно перевернулося догори дриґом і спалахнуло. Дані відстеження польотів свідчать, що літак прибув до штату Мен із Техасу лише за кілька годин до трагедії. На момент вильоту з Бангора в регіоні вирувала потужна снігова буря з критично низькими температурами та поганою видимістю.

Записи розмов диспетчерської служби розкривають тривожні подробиці щодо погодних умов у момент аварії. Пілоти інших рейсів, що готувалися до вильоту, обговорювали небезпечне накопичення снігу та льоду на крилах. В аудіозаписі чути, як один із екіпажів скаржився на тиск з боку керівництва щодо необхідності вильоту, називаючи такі дії «дурістю» через жахливий стан злітно-посадкової смуги. Диспетчер встиг надати дозвіл пілоту Bombardier на зліт, проте вже за дві хвилини в ефірі пролунав сигнал про екстрену зупинку всього руху на полі через перевернутий літак.

Наразі аеропорт Бангор повністю закритий для польотів щонайменше до середи. Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB) разом із FAA розпочали масштабне розслідування. Слідча група планує прибути на місце катастрофи найближчим часом, щойно погодні умови дозволять розпочати детальне вивчення уламків. Дирекція аеропорту утримується від подальших коментарів до завершення першочергових слідчих дій.

Як відомо, потужний зимовий шторм, що охопив східні та південні регіони США, призвів до масштабного інфраструктурного колапсу. Через обриви ліній електропередач понад мільйон споживачів залишилися без світла.