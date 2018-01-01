Поради водіям та пішоходам, що робити під час ожеледиці

Вранці 13 січня в столиці на дорогах подекуди ожеледиця

За прогнозом синоптиків, 13 січня у Києві хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7°, вдень 2-4° морозу. Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА попереджає про можливість виникнення ожеледиці на автошляхах і пішохідних зонах міста, «Главком». Поради водіям: