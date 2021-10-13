Посадовець підозрюється в махлюванні зі здачею в оренду приміщень підземного переходу

У червні 2001 року комунальне підприємство здало в оренду приміщення підземного пішохідного переходу на площі Слави строком на 49 років

За даними слідства, через дії службовця бюджет міста недотримав понад 600 тис. грн

Столичні правоохоронці повідомили про підозру заступнику директора комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району» у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2001 року між КП «ШЕУ Печерського району» та суб’єктом господарської діяльності підписано договір оренди приміщень підземного пішохідного переходу на площі Слави загальною площею 1700 кв. м. строком на 49 років.

Вартість оренди за календарний рік становила 1% від ринкової вартості об’єкту оренди, а саме 6,5 тис. грн на рік (вартість приміщень, згідно з документами, становила близько 650 тис. грн).

У 2017 році була проведена переоцінка приміщень підземного переходу та встановлена їх ринкова вартість у сумі понад 53 млн грн.

При цьому, як встановлено прокуратурою, розмір орендної плати за комунальне майно не змінювався.

Таким чином, внаслідок умисних дій службової особи КП «ШЕУ Печерського району», бюджет міста недотримав кошти від оренди комунального майна у сумі понад 600 тис. грн.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають.

Як повідомлялося, Подільська окружна прокуратура Києва спільно з поліцією повідомили про підозру колишньому заступнику директора з питань будівництва об’єктів за бюджетні кошти КП «Спецжитлофонд» за фактом службової недбалості під час виконання робіт з перекладання, прокладання зовнішніх інженерних мереж.