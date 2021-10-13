Прокуратура оголосила підозру експосадовцю столичного підприємства
Колишній чиновник підозрюється у службовій недбалості
Подільська окружна прокуратура Києва спільно з поліцією повідомили про підозру колишньому заступнику директора з питань будівництва об’єктів за бюджетні кошти КП «Спецжитлофонд» за фактом службової недбалості під час виконання робіт з перекладання, прокладання зовнішніх інженерних мереж (ч. 1 ст. 367 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
Слідством установлено, що між КП «Спецжитлофонд» та підрядною організацією укладено договір підряду на виконання робіт з перекладання, прокладання зовнішніх інженерних мереж по пров. Моторному та по проспекту Науки, будівництво додаткових ємкостей чистої води та спорудження розподільчого пункту та трансформаторних підстанцій у Голосіївському районі Києва.
Встановлено, що вказані роботи у повному обсязі не виконано, частина робіт проведена з порушенням вимог ДБН.
Відповідно до висновку комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи територіальній громаді Києва завдано шкоди у розмірі понад 130 тис. грн.
Дії посадовця підприємства кваліфіковано за ч. 1 ст. 367 КК України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
У травні в рамках даного провадження повідомлено про підозру двом заступникам КП «Спецжитлофонд» та директору підрядної організації. Слідство відносно даних осіб завершено. Підозрювані ознайомлюються з матеріалами кримінального провадження.
За результатами розслідування збитки територіальній громаді у розмірі понад 480 тис. грн відшкодовано у повному обсязі.
Як повідомлялося, Подільська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру керівникам управління Подільської райдержадміністрації та підряднику за фактом привласнення бюджетних коштів та службового підроблення.