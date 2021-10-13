Прокуратура оголосила підозру експосадовцю столичного підприємства

У травні прокуратура вже повідомила про підозру двом заступникам КП «Спецжитлофонд»

Колишній чиновник підозрюється у службовій недбалості

Подільська окружна прокуратура Києва спільно з поліцією повідомили про підозру колишньому заступнику директора з питань будівництва об’єктів за бюджетні кошти КП «Спецжитлофонд» за фактом службової недбалості під час виконання робіт з перекладання, прокладання зовнішніх інженерних мереж (ч. 1 ст. 367 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Слідством установлено, що між КП «Спецжитлофонд» та підрядною організацією укладено договір підряду на виконання робіт з перекладання, прокладання зовнішніх інженерних мереж по пров. Моторному та по проспекту Науки, будівництво додаткових ємкостей чистої води та спорудження розподільчого пункту та трансформаторних підстанцій у Голосіївському районі Києва.

Встановлено, що вказані роботи у повному обсязі не виконано, частина робіт проведена з порушенням вимог ДБН.

Відповідно до висновку комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи територіальній громаді Києва завдано шкоди у розмірі понад 130 тис. грн.

Дії посадовця підприємства кваліфіковано за ч. 1 ст. 367 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

У травні в рамках даного провадження повідомлено про підозру двом заступникам КП «Спецжитлофонд» та директору підрядної організації. Слідство відносно даних осіб завершено. Підозрювані ознайомлюються з матеріалами кримінального провадження.

За результатами розслідування збитки територіальній громаді у розмірі понад 480 тис. грн відшкодовано у повному обсязі.

Як повідомлялося, Подільська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру керівникам управління Подільської райдержадміністрації та підряднику за фактом привласнення бюджетних коштів та службового підроблення.