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    Прокуратура оголосила підозру експосадовцю столичного підприємства

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    У травні прокуратура вже повідомила про підозру двом заступникам КП &laquo;Спецжитлофонд&raquo; - Прокуратура оголосила підозру експосадовцю столичного підприємства
    У травні прокуратура вже повідомила про підозру двом заступникам КП «Спецжитлофонд»
    Фото: Київська міська прокуратура

    Колишній чиновник підозрюється у службовій недбалості

    Подільська окружна прокуратура Києва спільно з поліцією повідомили про підозру колишньому заступнику директора з питань будівництва об’єктів за бюджетні кошти КП «Спецжитлофонд» за фактом службової недбалості під час виконання робіт з перекладання, прокладання зовнішніх інженерних мереж (ч. 1 ст. 367 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Слідством установлено, що між КП «Спецжитлофонд» та підрядною організацією укладено договір підряду на виконання робіт з перекладання, прокладання зовнішніх інженерних мереж по пров. Моторному та по проспекту Науки, будівництво додаткових ємкостей чистої води та спорудження розподільчого пункту та трансформаторних підстанцій у Голосіївському районі Києва.

    Встановлено, що вказані роботи у повному обсязі не виконано, частина робіт проведена з порушенням вимог ДБН.

    Відповідно до висновку комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи територіальній громаді Києва завдано шкоди у розмірі понад 130 тис. грн.

    Дії посадовця підприємства кваліфіковано за ч. 1 ст. 367 КК України.

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

    У травні в рамках даного провадження повідомлено про підозру двом заступникам КП «Спецжитлофонд» та директору підрядної організації. Слідство відносно даних осіб завершено. Підозрювані ознайомлюються з матеріалами кримінального провадження.

    За результатами розслідування збитки територіальній громаді у розмірі понад 480 тис. грн відшкодовано у повному обсязі.

    Як повідомлялося, Подільська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру керівникам управління Подільської райдержадміністрації та підряднику за фактом привласнення бюджетних коштів та службового підроблення.

    Теги: прокуратура Київ кримінал КМДА
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    Прокуратура оголосила підозру експосадовцю столичного підприємства