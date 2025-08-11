Головна Країна Події в Україні
Нові обласні прокурори: названа трійка найзаможніших

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Нові обласні прокурори: названа трійка найзаможніших
Андрій Сваток, Мирослав Пацкан, Дмитро Прокудін (зліва направо)
колаж: glavcom.ua

Найбільші статки задекларував новопризначений керівник Одеської обласної прокуратури Андрій Сваток

Новопризначений генпрокурор вже замінив 15 обласних прокурорів. Найбагатшим серед них, за результатами аналізу декларацій, є керівники прокуратур на Одещині, Закарпатті та Київщині. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Генпрокурор Кравченко влаштував кадровий землетрус. Досьє на 15 нових обласних прокурорів».

Офіційно найбільші статки задекларував новопризначений керівник Одеської обласної прокуратури Андрій Сваток, який до цього був першим заступником керівника Київської облпрокуратури. Торік він заробив 1,62 млн грн, а його дружина-підприємиця Алла – 1,07 млн грн. Подружжя зберігало 812,3 тис. грн на банківських рахунках і $305,4 тис. готівкою.

Сваток безплатно користувався кімнатою в гуртожитку Оболонського районного управління МВС у Києві та орендував паркомісце у столиці. Також йому належить київська квартира площею 127,1 кв. м, придбана у 2019 році за 2,54 млн грн. На його дружину записані:

  1. київська квартира площею 61 кв. м, куплена у 2020 році за 1,53 млн грн;
  2. третина столичної квартири площею 94,64 кв. м;
  3. недобудований будинок і 8 соток землі в селі Нові Петрівці на Київщині;
  4. три паркомісця в Києві та Броварах.

У власності Сватка – авто Audi A6, 2010 року випуску. Пізніше прокурор докупив ще й Toyota Camry, 2020 року випуску за 1,16 млн грн. Уже під час повномасштабної війни у дружини теж з’явилася машина – Land Rover Range Rover Evoque, 2021 року випуску, придбана за 1,29 млн грн.

Про потяг Алли Сваток до розкоші свідчить і колекція люксових аксесуарів, яка з’явилася в неї у 2011-2015 роки. Це два золоті годинники Rolex, а також прикраси з діамантами від Graff і Tiffany, що в той період коштували сумарно 1,44 млн грн.

Другий у рейтингу заможних – новий керівник Закарпатської облпрокуратури Мирослав Пацкан, який до цього обіймав посаду першого заступника керівника Бориспільської окружної прокуратури. Його зарплата торік становила 1,27 млн грн. Водночас його дружина-підприємиця Наталія заробила 3,13 млн грн. Пацкан вже публічно прокоментував її доходи. За його словами, Наталія Пацкан зареєстрована як ФОП, орендує в Ужгороді приміщення площею 30 кв. м під шоурум, який відкрила на початку цього року. У ньому підприємиця продає китайські фабричні речі. Також вона має ліцензію адвоката.

Подружжя торік зберігало заощадження лише готівкою: $121 тис. і 45 тис. євро.

Сім’я не має власної нерухомості, однак з 2019 року користується двома київськими квартирами загальною площею 155,3 кв. м і паркомісцем. Ця нерухомість належить бабусі дружини Ганні Коширець. Як пояснив прокурор, тут родина проживатиме, допоки не добудується нове житло, у яке він вклав 4,05 млн після продажу власної квартири у 2021-му. Щоправда, недобудовану нерухомість силовик у декларації не вказав.

У 2023 році дружина придбала авто Toyota Camry, 2023 року випуску за 1,12 млн грн.

Ще один прокурор-мільйонер – новий керівник Київської обласної прокуратури Дмитро Прокудін, який раніше очолював Печерську окружну прокуратуру Києва. Зарплата правоохоронця за 2024 рік склала 1,6 млн грн. Його дружина-підприємиця Наталія заробила 2,17 млн грн. Другій половинці прокурора належать частки у статутному капіталі двох фірм: ТОВ «Панчер Київ», що спеціалізується на діяльності спортивних клубів, і ТОВ «Бакшиш айсберг», що спеціалізується на оптовій торгівлі харчовими продуктами, напоями й тютюновими виробами. Подружжя зберігало на банківських рахунках 271,5 тис. грн, $77,7 тис. і 26,3 тис. євро; готівкою – $12 тис., 35,3 тис. євро.

Сім’я Прокудіних користується двома дачними будинками загальною площею 189 кв. м і земельною ділянкою на 15,8 соток у селі Підгірці на Київщині. Ця нерухомість належить громадянці Галині Чертковій. У власності самих Прокудіних: столична квартира площею 54 кв. м і п’ять нежитлових приміщень загальною площею 298,8 кв. м на Київщині та Луганщині. Крім того, на дружину записані дві недобудовані квартири загальною площею 112 кв. м у Києві.

Торік Прокудін придбав за 730 тис. грн авто Toyota Land Cruiser 200, 2008 року випуску. Також він їздить на Volkswagen Passat, 2014 року випуску, власницею якого є Дар’я Прокудіна. Дружина прокурора користується автівками, записаними на, ймовірно, її батьків: Honda Civic, 2012 року випуску та Mercedes-Benz ML, 2013 року випуску.

Також у власності Прокудіна – люксовий годинник Hublot Classic Fusion. У 2019 році ця покупка обійшлася прокурору в 190 тис. грн.

Нагадаємо, 17 червня Верховна Рада України підтримала подання президента щодо призначення нового Генерального прокурора, ухваливши відповідне рішення 273 голосами народних депутатів. Згодом Володимир Зеленський підписав указ про призначення Руслана Кравченка генеральним прокурором України. Це рішення стало кульмінацією місяців невизначеності після звільнення попереднього Генпрокурора Андрія Костіна у жовтні 2024 року.

Також «Главком» повідомляв, що Генеральний прокурор України Руслан Кравченко ухвалив рішення скасувати чинне положення про порядок добору кандидатів до кадрового резерву органів прокуратури. Він пояснив своє рішення низкою недоліків та неефективністю пілотного проєкту та анонсував оновлення керівної команди прокуратури та посилення роботи у пріоритетних напрямах, зокрема – захисту прав військових і розслідування злочинів під час війни.

До слова, 30 липня прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду перший обвинувальний акт через незаконне отримання статусу інвалідності прокурором

