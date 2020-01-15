Повідомлено про підозру молодику, який вдарив правоохоронця викруткою в обличчя



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На затримання нападника викликали спецпризначенців Фото: Нацполіція

Судом підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб

Повідомлено про підозру чоловіку, який у с. Гора Бориспільського району наніс травми дільничному при виконанні службових обов’язків.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

«За даними слідства, мешканець с. Гора Бориспільського району, умисно не виконуючи законні вимоги працівників Бориспільського ВП ГУНП в Київській області, діючи з раптово виниклим прямим умислом, направленим на позбавлення життя працівника правоохоронного органу, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, наніс один удар металевою викруткою в голову працівнику поліції у зв'язку з виконанням останнім службових обов'язків», - йдеться в повідомленні.

Особу затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 348 КК України (посягання на життя працівника правоохоронного органу).

Бориспільським міськрайонним судом підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без можливості внесення застави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

У разі доведення вини в суді чоловіку загрожує покарання до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

Як повідомлялося, напад на правоохоронця стався у четвер, 10 січня, ввечері за місцем проживання 31-річного жителя села Гора.