  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На стоянці біля супермаркету згоріла вщент вантажівка (відео)

    • Розсилка
    Вогонь повністю знищив вантажівку - На стоянці біля супермаркету згоріла вщент вантажівка (відео)
    Вогонь повністю знищив вантажівку
    Фото: скріншот відео

    Вогнем пошкоджені три автомобілі, що були припарковані поруч із вантажівкою

    У ніч на 11 січня столичні вогнеборці двічі виїжджали на гасіння палаючих автомобілів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Так, 11 січня о 00:18 надійшло повідомлення про пожежу у легковому авто, яке знаходилося біля 14-поверхового житлового будинку на проспекті Валерія Лобановського, 39-Б у Солом’янському районі столиці. О 00:32 рятувальники ліквідували пожежу. Причини виникнення займання та збитки встановлюються. На місці події працювало 3 одиниці техніки та 13 чоловік особового складу.

    Вже за три години, о 03:00, надійшло ще одне повідомлення про пожежу в автівці. Цього разу вже у Дарницькому районі міста, а саме на автомобільній стоянці одного з супермаркетів по вул. Здолбунвській. На місці рятувальники встановили, що пожежа сталася у вантажному авто із перекиданням на поруч припарковані автомобілі.

    О 03:16 пожежу було локалізовано, а о 03:24 – ліквідовано.

    Як наслідок – вантажівка згоріла повністю, а ще три авто зазнали пошкоджень.

    На місці події працювали 3 одиниці техніки та 13 чоловік особового складу.

    В обох випадках жертв і постраждалих немає.

    Причини пожеж встановлюють правоохоронні органи.

    Теги: пожежа Київ ДСНС вантажівки автомобіль рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies