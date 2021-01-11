На стоянці біля супермаркету згоріла вщент вантажівка (відео)

Вогнем пошкоджені три автомобілі, що були припарковані поруч із вантажівкою

У ніч на 11 січня столичні вогнеборці двічі виїжджали на гасіння палаючих автомобілів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Так, 11 січня о 00:18 надійшло повідомлення про пожежу у легковому авто, яке знаходилося біля 14-поверхового житлового будинку на проспекті Валерія Лобановського, 39-Б у Солом’янському районі столиці. О 00:32 рятувальники ліквідували пожежу. Причини виникнення займання та збитки встановлюються. На місці події працювало 3 одиниці техніки та 13 чоловік особового складу.

Вже за три години, о 03:00, надійшло ще одне повідомлення про пожежу в автівці. Цього разу вже у Дарницькому районі міста, а саме на автомобільній стоянці одного з супермаркетів по вул. Здолбунвській. На місці рятувальники встановили, що пожежа сталася у вантажному авто із перекиданням на поруч припарковані автомобілі.

О 03:16 пожежу було локалізовано, а о 03:24 – ліквідовано.

Як наслідок – вантажівка згоріла повністю, а ще три авто зазнали пошкоджень.

На місці події працювали 3 одиниці техніки та 13 чоловік особового складу.

В обох випадках жертв і постраждалих немає.

Причини пожеж встановлюють правоохоронні органи.