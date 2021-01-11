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    У будинку в Києві згорів балкон (відео)

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    Пожежа виникла на&nbsp;балконі квартири на четвертому поверсі - У будинку в Києві згорів балкон (відео)
    Пожежа виникла на балконі квартири на четвертому поверсі
    Фото: dtp.kiev.ua

    Загорання сталося, коли власники квартири були в сусідів

    У неділю, 10 січня, сталась пожежа у будинку на вул. Бурмистенка, 7/11 у Голосіївському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 21:51, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місці рятувальники встановили, що у 5-поверховому житловому будинку на четвертому поверсі на балконі однієї з квартир виникла пожежа на площі 8 кв. м. На момент прибуття бійців власники квартири знаходились у сусідів, життю та здоров’ю загрози не було.

    О 22:08 вогнеборці локалізували загоряння, а о 22:12 – ліквідували.

    Внаслідок пожежі пошкоджені віконний блок, двері та внутрішня обшивка балкона, закопчені стіни та стеля кімнати.

    На місці події було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причина пожежі наразі встановлюється.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок
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