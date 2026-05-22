В Угорщині на нафтопереробному заводі стався вибух: є загиблі та поранені

Ростислав Вонс
Вибух стався на НПЗ угорської транснаціональної нафтогазової компанії MOL
фото: Петер Мадяр
На цей час відомо про одного загиблого та сімох поранених

Вранці 22 травня в Тісауйвароші на заводі MOL «Олефін-1» стався вибух під час запуску після технічного обслуговування. За попередніми даними, одна людина загинула, семеро осіб отримали важкі опіки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на угорського премʼєр-міністра Петера Мадяра.

За словами урядовця, на пошкодженому трубопроводі спостерігається факельне горіння. Мобільна лабораторія з питань запобігання катастроф прибула на місце події, проводить вимірювання, поки що не зафіксовано концентрації небезпечних речовин, що перевищують граничні норми. Гасіння пожежі на заводі триває.

 За словами прем’єра, міністр енергетики Іштван Капітань разом із генеральним директором MOL Жолтом Гернаді вирушили до місця події. За даними служби з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, інцидент не становить загрози для населення.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, вибух стався під час перезапуску підприємства. Пожежу оперативно локалізували рятувальники, наразі тривають роботи на місці інциденту та розслідування причин аварії.

До слова, після триденного падіння світові ціни на нафту знову пішли вгору. Розрахунки на швидкий дипломатичний прорив між Вашингтоном та Тегераном послабилися після жорстких заяв іранського керівництва щодо ядерних запасів та контролю над Ормузькою протокою.

