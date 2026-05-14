Після атаки на Київ понад 10 людей вважаються зниклими безвісти

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

До пошуку зниклих людей залучено шість кінологічних розрахунків, вже відомо про чотирьох загиблих

Нічний масований удар по столиці 14 травня став наймасштабнішим за останні місяці. Як повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, наразі офіційно підтверджено загибель трьох людей, чиї тіла рятувальники деблокували з-під уламків зруйнованої дев’ятиповерхівки. Проте кількість жертв може суттєво збільшитися, адже станом на зараз є інформація про більш як 10 осіб, які вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву міністра.

За словами очільника МВС, до пошуку зниклих людей залучено шість кінологічних розрахунків, які працюють на руїнах під’їзду. На цій локації вже поранено понад 30 осіб, водночас рятувальникам вдалося врятувати 28 людей безпосередньо зі зруйнованого будинку. Загалом до ліквідації наслідків обстрілу в Києві залучено майже 600 рятувальників та поліцейських.

О 12:40 мер столиці Віталій Кличко повідомив, що рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї загиблої, особу жінки встановлюють.

«Уже четверо загиблих у столиці внаслідок атаки ворога», – додав Кличко.

Рятувальники спускають тіло загиблого з руїн будинку фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа

Клименко також повідомив, що на місці трагедії розгорнуто штаб допомоги, де працюють психологи ДСНС та поліції, підтримуючи родичів загиблих і тих, чию долю ще встановлюють. Поруч із зоною влучання розгорнуті мобільні пункти Головного сервісного центру та Міграційної служби. Тут постраждалі кияни можуть оперативно та безкоштовно відновити знищені документи: ID-картки, посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію авто.

Поліція оточила місце, де тривають пошуково-рятувальні роботи фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа

Штаби для допомоги постраждалим від обстрілу працюють у Дніпровському та Дарницькому районах міста фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа

Також фахівці допомагають із процедурою вибракування транспортних засобів, які не підлягають ремонту. Наразі слідчі поліції вже зареєстрували понад 100 звернень щодо пошкодження майна.

Правоохоронці застерігають, що загроза нових ударів зберігається, тому закликають містян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські війська вкотре здійснили масований комбінований удар по столиці, застосувавши балістичні ракети та безпілотники. Під ударом опинилися Шевченківський, Печерський, Дарницький, Дніпровський, Оболонський, Cолом'янський, Деснянський, Святошинський та Голосіївській райони.

фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа

фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа

Мер столиці Віталій Кличко на місці влучання у Києві фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа

фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа

На місці влучання тривають пошуково-рятувальні роботи фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа

Зафіксовано пошкодження багатоквартирних житлових будинків, нежитлових приміщень, бізнес-центру, автосалону, гаражів та припаркованого автомобіля. Зокрема, у Дарницькому районі, внаслідок ворожої атаки обвалилися конструкції девʼятиповерхового житлового будинку і під завалами перебувають люди. Рятувальники проводять пошуково-рятувальну операцію.

За останніми даними з місця подій, рятувальники деблокували з-під завалів дев’ятиповерхівки у Дарницькому районі тіло вже третього загиблого. Пошукова операція триває. Також зафіксовано пошкодження інфраструктури метрополітену.