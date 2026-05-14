Головна Київ Новини
search button user button menu button

Після атаки на Київ понад 10 людей вважаються зниклими безвісти

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Після атаки на Київ понад 10 людей вважаються зниклими безвісти
У Києві триває пошунково-рятувальна операція
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

До пошуку зниклих людей залучено шість кінологічних розрахунків, вже відомо про чотирьох загиблих

Нічний масований удар по столиці 14 травня став наймасштабнішим за останні місяці. Як повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, наразі офіційно підтверджено загибель трьох людей, чиї тіла рятувальники деблокували з-під уламків зруйнованої дев’ятиповерхівки. Проте кількість жертв може суттєво збільшитися, адже станом на зараз є інформація про більш як 10 осіб, які вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву міністра.

За словами очільника МВС, до пошуку зниклих людей залучено шість кінологічних розрахунків, які працюють на руїнах під’їзду. На цій локації вже поранено понад 30 осіб, водночас рятувальникам вдалося врятувати 28 людей безпосередньо зі зруйнованого будинку. Загалом до ліквідації наслідків обстрілу в Києві залучено майже 600 рятувальників та поліцейських.

О 12:40 мер столиці Віталій Кличко повідомив, що рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї загиблої, особу жінки встановлюють.

«Уже четверо загиблих у столиці внаслідок атаки ворога», – додав Кличко.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х
Рятувальники спускають тіло загиблого з руїн будинку
Рятувальники спускають тіло загиблого з руїн будинку
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа

Клименко також повідомив, що на місці трагедії розгорнуто штаб допомоги, де працюють психологи ДСНС та поліції, підтримуючи родичів загиблих і тих, чию долю ще встановлюють. Поруч із зоною влучання розгорнуті мобільні пункти Головного сервісного центру та Міграційної служби. Тут постраждалі кияни можуть оперативно та безкоштовно відновити знищені документи: ID-картки, посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію авто.

Поліція оточила місце, де тривають пошуково-рятувальні роботи
Поліція оточила місце, де тривають пошуково-рятувальні роботи
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа
Штаби для допомоги постраждалим від обстрілу працюють у Дніпровському та Дарницькому районах міста
Штаби для допомоги постраждалим від обстрілу працюють у Дніпровському та Дарницькому районах міста
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа

Також фахівці допомагають із процедурою вибракування транспортних засобів, які не підлягають ремонту. Наразі слідчі поліції вже зареєстрували понад 100 звернень щодо пошкодження майна.

Правоохоронці застерігають, що загроза нових ударів зберігається, тому закликають містян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські війська вкотре здійснили масований комбінований удар по столиці, застосувавши балістичні ракети та безпілотники. Під ударом опинилися Шевченківський, Печерський, Дарницький, Дніпровський, Оболонський, Cолом'янський, Деснянський, Святошинський та Голосіївській райони. 

Після атаки на Київ понад 10 людей вважаються зниклими безвісти фото 1
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа
Після атаки на Київ понад 10 людей вважаються зниклими безвісти фото 2
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа
Мер столиці Віталій Кличко на місці влучання у Києві
Мер столиці Віталій Кличко на місці влучання у Києві
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа
Після атаки на Київ понад 10 людей вважаються зниклими безвісти фото 3
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа
На місці влучання тривають пошуково-рятувальні роботи
На місці влучання тривають пошуково-рятувальні роботи
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа

Зафіксовано пошкодження багатоквартирних житлових будинків, нежитлових приміщень, бізнес-центру, автосалону, гаражів та припаркованого автомобіля. Зокрема, у Дарницькому районі, внаслідок ворожої атаки обвалилися конструкції девʼятиповерхового житлового будинку і під завалами перебувають люди. Рятувальники проводять пошуково-рятувальну операцію. 

За останніми даними з місця подій, рятувальники деблокували з-під завалів дев’ятиповерхівки у Дарницькому районі тіло вже третього загиблого. Пошукова операція триває. Також зафіксовано пошкодження інфраструктури метрополітену.

Теги: Київ обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ атакувала столицю
У Києві дрон влетів у багатоповерхівку: удар потрапив на відео
16 квiтня, 07:42
Знишений ракетним ударом будинок у Подільському районі
Ракета РФ знищила приватний будинок у Подільському районі (відео)
16 квiтня, 10:23
Володимир Зеленський відзначив мужність тих, хто допомагав на місці події – рятував поранених та сприяв поліції
Трагедія в Києві: Зеленський повідомив деталі збройного нападу
18 квiтня, 20:51
Повалене через негоду дерево на вулиці Олександра Кониського у Києві
Наслідки буревію у Києві: комунальники назвали кількість повалених дерев (фото)
27 квiтня, 12:05
Набережне шосе у Києві
Рух Набережним шосе у столиці частково обмежено до 9 травня (схема)
5 травня, 10:10
Сьогодні, 6 травня, власник знизив вартість оренди на 1 тис. грн
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира на Троєщині за 7 тис. грн
6 травня, 16:59
Зафіксовано 917 ударів по 48 населених пунктах
Атака на Запоріжжя: загинула людина, 12 поранених
8 травня, 07:40
Окупаційна армія завдала 23 удари по залізничних об’єктах на заході, півночі та в центрі України
Росія масовано атакувала залізницю: уражено десятки обʼєктів, є загиблі
Вчора, 19:10
Розбите дебоширом бокове дзеркало автівки
Пограбування військового під час дорожнього конфлікту у Києві: справу передано до суду
Вчора, 10:16

Новини

Пожежа у Коцюбинському: дрон влучив в офісну будівлю (фото)
Пожежа у Коцюбинському: дрон влучив в офісну будівлю (фото)
Рятувальники показали, як діставали бойову частину ракети з багатоповерхівки у Чабанах
Рятувальники показали, як діставали бойову частину ракети з багатоповерхівки у Чабанах
РФ масовано атакувала Київ: загинули люди, є багато постраждалих (оновлено)
РФ масовано атакувала Київ: загинули люди, є багато постраждалих (оновлено)
Після атаки на Київ понад 10 людей вважаються зниклими безвісти
Після атаки на Київ понад 10 людей вважаються зниклими безвісти
У двох районах Києва розгорнуто штаби для допомоги постраждалим від обстрілу: адреси
У двох районах Києва розгорнуто штаби для допомоги постраждалим від обстрілу: адреси
Атака на столицю 14 травня: рятувальники дістали тіло третього загиблого (фото, відео)
Атака на столицю 14 травня: рятувальники дістали тіло третього загиблого (фото, відео)

Новини

В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Сьогодні, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Сьогодні, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
Вчора, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
Вчора, 21:27
В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Вчора, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
12 травня, 20:57

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua