Пожежа у столичній багатоповерхівці: чотири квартири згоріли, людей евакуювали



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Житловий будинок спалахнув за адресою вулиця Пирогова, 2 Фото: Інформатор

Попередньо, ніхто з місцевих жителів не постраждав. Вулицю Пирогова перекрили для проїзду транспорту

У четвер ввечері, 31 жовтня, в центрі Києва за адресою вулиця Пирогова, 2, загорівся житловий будинок, полум'я охопило дах будівлі.

Мешканці розповіли виданню «Інформатор», що чули хлопки, схожі на вибухи. Після цього моментально почалося загоряння.

На момент приїзду пожежно-рятувальних підрозділів площа пожежі досягла 100 квадратних метрів. Попередньо, ніхто з місцевих жителів не постраждав. Вулицю Пирогова перекрили для проїзду транспорту.

Спочатку вогонь поширювався тільки на дах будинку. Однак пізніше полум'я перекинулося на сходові прольоти верхніх поверхів.

На місці події працює близько 22 одиниць основної та спецтехніки, задіяно близько 80 рятувальників ДСНС. Наразі пожежу ще не локалізували. До будинку прибули вибухотехніки.

ЗМІ зазначає, що пожежа частково поширилася на квартири верхніх поверхів. Для евакуйованих мешканців на місце події пригнали автобус. Людей планують перевезти в найближчий пункт обігріву.

За інформацією ЗМІ, станом на 23:30 вигоріли, як мінімум, чотири квартири.

Раніше у ДСНС повідомили, що рятувальники вивели з охопленого вогнем будинку близько 40 осiб.