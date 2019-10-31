У центрі Києва спалахнула масштабна пожежа у житловому будинку
Загоряння сталося на даху будинку
Фото: ДСНС
Рятувальники вивели з будинку близько 40 осiб
Рятувальники ліквідовують пожежу на даху шестиповерхового житлового будинку на вулиці Пирогова 2 в Шевченківському районі Києва.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Зазначається, що на момент приїзду рятувальників площа пожежі сягала близько 100 кв. м. Триває евакуація, вже вивели з будинку близько 40 осiб.
У ДСНС повідомляють про 13 одиниць основної та спецтехнiки і 66 рятувальникiв, задіяних у гасінні пожежі.
Близько 23:00 на допомогу прибуло ще п’ять одиниць техники.
Нагадаємо, сьогодні на світанку в селі Лишня Макарівського району Київщини стався спалах газу в приватному житловому будинку.