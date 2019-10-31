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    У центрі Києва спалахнула масштабна пожежа у житловому будинку

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    <span>Загоряння сталося на даху будинку</span> - У центрі Києва спалахнула масштабна пожежа у житловому будинку
    Загоряння сталося на даху будинку
    Фото: ДСНС

    Рятувальники вивели з будинку близько 40 осiб

    Рятувальники ліквідовують пожежу на даху шестиповерхового житлового будинку на вулиці Пирогова 2 в Шевченківському районі Києва.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Зазначається, що на момент приїзду рятувальників площа пожежі сягала близько 100 кв. м. Триває евакуація, вже вивели з будинку близько 40 осiб.

    У ДСНС повідомляють про 13 одиниць основної та спецтехнiки і 66 рятувальникiв, задіяних у гасінні пожежі.

    Близько 23:00 на допомогу прибуло ще п’ять одиниць техники.

    Нагадаємо, сьогодні на світанку в селі Лишня Макарівського району Київщини стався спалах газу в приватному житловому будинку. 

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