У центрі Києва спалахнула масштабна пожежа у житловому будинку



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Загоряння сталося на даху будинку Фото: ДСНС

Рятувальники вивели з будинку близько 40 осiб

Рятувальники ліквідовують пожежу на даху шестиповерхового житлового будинку на вулиці Пирогова 2 в Шевченківському районі Києва.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зазначається, що на момент приїзду рятувальників площа пожежі сягала близько 100 кв. м. Триває евакуація, вже вивели з будинку близько 40 осiб.

У ДСНС повідомляють про 13 одиниць основної та спецтехнiки і 66 рятувальникiв, задіяних у гасінні пожежі.

Близько 23:00 на допомогу прибуло ще п’ять одиниць техники.

Нагадаємо, сьогодні на світанку в селі Лишня Макарівського району Київщини стався спалах газу в приватному житловому будинку.