Метро працює з обмеженнями: у столичній підземці велике скупчення людей (відео)

Наразі у Києві частково обмежено рух на зеленій лінії метро

Столичний метрополітен поступово поновлює нормальний режим роботи станцій та відновлює звичайний графік руху поїздів після тривалої тривоги через атаку РФ.

Метро та вулиці Києва просто заповнені людьми



Кияни очікують стабільного запуску підземки у звичному режимі після тривоги pic.twitter.com/BKGJdi24WC — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 13, 2024

Наразі у Києві частково обмежено рух на зеленій лінії метро. Станції «Славутич» та «Осокорки» функціонують лише як укриття, багато людей перебувають у метрополітені через повітряну тривогу.

«Зміни в роботі метрополітену: рух поїздів «зеленою» лінією здійснюється від станції «Сирець» до станції «Видубичі» та від станції «Позняки» до станції «Червоний хутір». Станції «Славутич» та «Осокорки» працюють у режимі укриття», – сказано у повідомленні.

Місцеві пабліки повідомляють про велике скупчення людей у метро.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 13 листопада, російські загарбники завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву. Уперше за останні 73 дні. Для атаки ворог застосував ймовірно крилаті ракети повітряного базування, балістичні ракети KN-23/KN-24/Іскандер-М, безпілотники типу Shahed/Герань/Гербера/Пародія. Повітряну тривогу в столиці оголосили о пів на сьому ранку через загрозу БпЛА зі східного напрямку. У цей час крилаті ракети вже прямували в напрямку Київщини. Коли ракети вже заходили на Київ противник одночасно завдав балістичного удару по столиці. Завершилася ворожа атака знову безпілотниками.

Також мер Києва Віталій Кличко попередив киян про ворожий безпілотник над центром столиці. Він закликав громадян перебувати в укриттях до завершення небезпеки.

Як повідомлялося, вранці 13 листопада у столиці працювали Сили протиповітряної оборони, у місті лунала тривога через загрозу ракетних та дронових ударів. У соцмережах повідомлялиь про пожежу внаслідок влучання у Києві та Броварах.