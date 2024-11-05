На колії впало дерево: рух трамваїв із Пущі-Водиці зупинено

На місце була направлена відповідальна служба

Сьогодні зранку, 5 листопада, у столиці затримується рух трамваїв № 12К та 17, що їдуть з Пущі-Водиці. Про це повідомляє «Київпастранс».

Як зазначається, на Лісовій трасі на контактну мережу впало дерево. Тож, транспорт поки не їде. На місце була направлена відповідальна служба.

Нагадаємо, 4 листопада, на лівому березі міста з технічних причин зупинявся рух низки трамваїв. Зокрема, стали маршрути № 22, 27, 28, 33 та 35. Затримка спостерігалася на вулиці Чорних Запорожців в напрямку станції метро «Лісова».

До відома, від сьогодні, 5 листопада і до 11 листопада, з 8:00 до 20:00, частково буде обмежений рух вулицею Михайла Грушевського.