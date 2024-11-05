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На колії впало дерево: рух трамваїв із Пущі-Водиці зупинено

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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На колії впало дерево: рух трамваїв із Пущі-Водиці зупинено
фото ілюстративне

На місце була направлена відповідальна служба

Сьогодні зранку, 5 листопада, у столиці затримується рух трамваїв № 12К та 17, що їдуть з Пущі-Водиці. Про це повідомляє «Київпастранс».     

Як зазначається, на Лісовій трасі на контактну мережу впало дерево. Тож, транспорт поки не їде. На місце була направлена відповідальна служба.

Нагадаємо, 4 листопада, на лівому березі міста з технічних причин зупинявся рух низки трамваїв. Зокрема, стали маршрути № 22, 27, 28, 33 та 35. Затримка спостерігалася на вулиці Чорних Запорожців в напрямку станції метро «Лісова». 

До відома, від сьогодні, 5 листопада і до 11 листопада, з 8:00 до 20:00, частково буде обмежений рух вулицею Михайла Грушевського.

Теги: метро транспорт Київпастранс Алі Сов громадський транспорт

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