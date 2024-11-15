Ремонт укриття зі збитками у 230 тис. гривень: начальник Подільської РДА отримав підозру

Йдеться про приміщення у житловому будинку по вулиці Виговського

Начальника управління житлово-комунального господарства Подільської райдержадміністрації підозрюють у службовій недбалості – він за два мільйони гривень відремонтував укриття у будинку, хоча ці роботи того не коштували. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

Як зазначається, у листопаді 2023 року між управлінням житлово-комунального господарства Подільської районної адміністрації та підрядною організацією був укладений договір на виконання капітального ремонту підвалу, щоб у подальшому використовувати його як укриття.

Йдеться про приміщення у житловому будинку по вулиці Виговського. У поліції уточнили, що по завершенню робіт посадовець, не здійснивши належну оцінку, підписав документи підряднику і йому нарахували близько 2 мільйонів гривень з міського бюджету.

Проте, слідчі встановили, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт не відповідають тим, які зазначені у звітній документації. Так, під час ремонту зробили лише один шар штукатурки та пофарбували стіни лише раз, хоча кошторисом передбачено інше. Відповідно до висновку експертів, збитки місту склали понад 230 тиc. грн.

Раніше повідомлялося, що у Київській області шахраї під виглядом очільників держадміністрацій ошукували громадян. Затримані представлялись керівниками обласних та районних військово-цивільних адміністрацій та пропонували підприємцям перерахувати кошти на рахунки благодійних фондів для закупки військового спорядження за кордоном.