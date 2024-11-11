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У Києві кожен другий підприємець оформлює вивіски через онлайн-сервіс

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Києві кожен другий підприємець оформлює вивіски через онлайн-сервіс
фото ілюстративне

Отримати дозвіл на розміщення вивісок можна двома способами

У столиці вже другий місяць працює оновлений сервіс подання заяв про розміщення рекламних вивісок. За перші шість тижнів роботи послугою встигли скористалися 129 бізнесменів. Про це повідомляє пресслужба Управління з питань реклами КМДА.

Кількість користувачів сервісу наразі зростає: якщо на початку запуску проєкту кожен четвертий заявник обирав для оформлення онлайн-платформу, то зараз – вже кожен другий.

«Це зростання підтверджує зручність і ефективність сервісу, який дає можливість бізнесу оформлювати документи на розміщення вивісок без відвідування адміністративних установ», – пояснили в Управлінні.

Отримати дозвіл на розміщення вивісок можна двома способами: звернувшись до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або скориставшись онлайн-сервісом за посиланням.

Детально дізнатися про правила розміщення реклами, а також отримати перелік необхідних документів можна на сайті.

Нагадаємо, у столиці з'явилася нова версія сервісу для подання повідомлень про розміщення вивіски. Столична влада повідомляє, що  це потрібно було, аби зробити цей процес максимально простим і зрозумілим.

До відома, Київ увійшов до топ-15 найкращих цифрових міст світу.

Теги: документи влада правила реклама

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