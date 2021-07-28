Правоохоронці викрили виробництво фальшивих свідоцтв про Covid-вакцинацію (фото)

Всі підроблені документи містили голографічні захисні елементи

Столичні правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом підроблення дипломів, сертифікатів, свідоцтв, атестатів та інших офіційних документів з використанням голографічних захисних елементів (ч. 2 ст. 199 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб організувала у місті Кам’янець-Подільський Хмельницької області діяльність підпільної «друкарні», де виготовляли підроблені документи різного спрямування. Зокрема, документи про вищу освіту, сертифікати, свідоцтва, атестати та додатки до них, сертифікати про вакцинування від Covid-19, довідки про негативні результати ПЛР-тестів тощо. Підроблені документи при цьому містили голографічні захисні елементи.

Прийом замовлень на виготовлення підроблених документів та їх збут здійснювався в мережі інтернет на популярних торгівельних майданчиках.

27 липня в межах провадження правоохоронці провели санкціоновані обшуки, в ході яких виявлено та вилучено значну кількість дипломів з елементами голографічного захисту, різноманітні посвідчення, у тому числі співробітників поліції та преси, мокрі печатки Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я Республіки Білорусь, сертифікати про вакцинування від Covid-19 та негативні результати ПЛР-тестів, велику кількість зразків голограм тощо.

Також вилучено 3 ноутбуки з відомостями про спілкування з клієнтами, зразками дипломів, програмними засобами для виготовлення документів, 15 мобільних телефонів, на яких також виявлено листування із клієнтами, одноразові сім-картки, чорнові записи та обладнання.

Організатора злочинного бізнесу затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Викриття злочинної діяльності здійснювалося прокурорами спільно зі слідчими Деснянського управління поліції в Києві, за оперативного супроводження Департаменту захисту інтересів суспільства і держави НП України.