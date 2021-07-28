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    Правоохоронці викрили виробництво фальшивих свідоцтв про Covid-вакцинацію (фото)

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    У&nbsp;підпільній &laquo;друкарні&raquo; виготовляли підроблені документи різного спрямування - Правоохоронці викрили виробництво фальшивих свідоцтв про Covid-вакцинацію (фото)
    У підпільній «друкарні» виготовляли підроблені документи різного спрямування
    Фото: Київська міська прокуратура

    Всі підроблені документи містили голографічні захисні елементи

    Столичні правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом підроблення дипломів, сертифікатів, свідоцтв, атестатів та інших офіційних документів з використанням голографічних захисних елементів (ч. 2 ст. 199 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб організувала у місті Кам’янець-Подільський Хмельницької області діяльність підпільної «друкарні», де виготовляли підроблені документи різного спрямування. Зокрема, документи про вищу освіту, сертифікати, свідоцтва, атестати та додатки до них, сертифікати про вакцинування від Covid-19, довідки про негативні результати ПЛР-тестів тощо. Підроблені документи при цьому містили голографічні захисні елементи.

    Прийом замовлень на виготовлення підроблених документів та їх збут здійснювався в мережі інтернет на популярних торгівельних майданчиках.

    27 липня в межах провадження правоохоронці провели санкціоновані обшуки, в ході яких виявлено та вилучено значну кількість дипломів з елементами голографічного захисту, різноманітні посвідчення, у тому числі співробітників поліції та преси, мокрі печатки Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я Республіки Білорусь, сертифікати про вакцинування від Covid-19 та негативні результати ПЛР-тестів, велику кількість зразків голограм тощо.

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    Правоохоронці викрили виробництво фальшивих свідоцтв про Covid-вакцинацію (фото)
    Правоохоронці викрили виробництво фальшивих свідоцтв про Covid-вакцинацію (фото)
    Правоохоронці викрили виробництво фальшивих свідоцтв про Covid-вакцинацію (фото)
    Правоохоронці викрили виробництво фальшивих свідоцтв про Covid-вакцинацію (фото)

    Також вилучено 3 ноутбуки з відомостями про спілкування з клієнтами, зразками дипломів, програмними засобами для виготовлення документів, 15 мобільних телефонів, на яких також виявлено листування із клієнтами, одноразові сім-картки, чорнові записи та обладнання.

    Організатора злочинного бізнесу затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

    Викриття злочинної діяльності здійснювалося прокурорами спільно зі слідчими Деснянського управління поліції в Києві, за оперативного супроводження Департаменту захисту інтересів суспільства і держави НП України.

    Теги: кримінал документи
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    Правоохоронці викрили виробництво фальшивих свідоцтв про Covid-вакцинацію (фото)