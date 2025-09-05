Головна Київ Новини
Колишнього топподатківця затримано за підозрою у створенні конвертаційного центру

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Колишнього топподатківця затримано за підозрою у створенні конвертаційного центру
За даними СБУ та Київської міської прокуратури, роботу конвертаційного центру з обігом у 1,5 млрд грн, організував колишній високопосадовець податкової служби
фото: Прокуратура України

Організаторів схеми підозрюються у надаванні підприємствам реального сектору економіки послуг з виведення у тіньовий обіг коштів, у тому числі бюджетних

Прокуратура та Служба безпеки України зупинили у Києві роботу конвертаційного центру з обігом у 1,5 млрд грн, організованого колишнім високопосадовцем податкової служби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури та СБУ.

СБУ та прокуратура не називають особу високопосадовця, але на фото вгадується колишній голова Офісу великих платників податків Євген Бамбізов, якого суд дозволив обзивати «сумнозвісним».

Євген Бамбізов
Євген Бамбізов
фото з відкритих джерел

Повідомляється, що організатори та учасники конвертаційного центру використовуючи фіктивні фірми, надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з виведення у тіньовий обіг коштів, у тому числі бюджетних.

Обшук у конвертаційному центрі
Обшук у конвертаційному центрі
фото: Киїська міська прокуратура
Під час обшуків у організатора оборудки та його спільників виявлено великі суми готівки
Під час обшуків у організатора оборудки та його спільників виявлено великі суми готівки
фото: Прокуратура України

За даними слідства, у період 2023-2025 років група осіб, організатором якої є адвокат, а в минулому - високопосадовець податкових органів України, зареєстрували у Києві та Київській області низку фірм, що використовувались для надання підприємствам послуг з мінімізації податкових зобов’язань.

Зокрема, йдеться у повідомленні, організатором схеми було створено 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 підприємств «транзитерів». Загальна сума проведених операцій за 2023-2025 роки становить понад 1,5 млрд грн.

За даними СБУ, усі фігуранти справи затримані
За даними СБУ, усі фігуранти справи затримані
фото: СБУ
Затримання фігурантів справи
Затримання фігурантів справи
фото: Служба безпеки України

«Задокументовано, що в період з липня 2024 року по травень 2025 року на рахунки одного з підконтрольних вказаній групі підприємств зараховано 127 млн грн за начебто поставку товарів, робіт, послуг, які директор та бухгалтери, підконтрольні організатору схеми, не відобразили в податкових звітних деклараціях з ПДВ. Це призвело до умисного заниження податку на додану вартість від цих операцій на суму у 21 млн грн. Надалі ці гроші, одержані злочинним шляхом, перерахували на банківські рахунки інших підконтрольних підприємств як оплату за товари, роботи та послуги без відображення в податковому та бухгалтерському обліку. Тобто таким чином ці гроші легалізували», – повідомляють у прокуратурі.

Служба безпеки України почазала речові докази у справі
Служба безпеки України почазала речові докази у справі
фото: СБУ
Переписка учасників «схеми»
Переписка учасників «схеми»
фото: Служба безпеки України

В СБУ уточнили, що серед основних клієнтів «конвертцентру» були представники комерційних структур, які виконували підрядні роботи та послуги для бюджетних установ і намагалися незаконно заволодіти державними коштами. Щоб заплутати «сліди» тіньових фінансових операцій, ділки створили десятки підконтрольних фірм, більшість з яких займалася господарською діяльністю лише «на папері».

Повідомляється, що для планування та реалізації злочинних дій фігуранти орендували офісне приміщення у Києві, де зустрічалися з клієнтами та зберігали тіньову документацію.

За даними СБУ, під час обшуків у організатора оборудки та його спільників виявлено готівку, одержану злочинним шляхом, а також печатки підконтрольних фірм із ознаками фіктивності, банківські картки, комп’ютерну техніку та фінансово-господарські документи, що містять докази «схеми».

Наразі всіх пʼятьох фігурантів затримано. Їм планується повідомити про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів));
  • ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна, додали в СБУ

Нагадаємо, що після Революції гідності Євген Бамбізов працював виконувачем обов'язків заступника голови Державної фіскальної служби, керівником Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби. У вересні 2019 року його було звільнено з посади очільника Офісу великих платників податків. У листопаді того ж року Бамбізова затримала СБУ за підозрою в причетності до справи олігарха Сергія Курченка. Через два роки, у вересні 2021-го Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальну справу щодо Бамбізова. Експосадовець назвав імені замовників, котрі сфабрикували проти нього справу.

