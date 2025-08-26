Головна Київ Новини
«Київтеплоенерго» завершило гідравлічні випробування теплових мереж

«Київтеплоенерго» завершило гідравлічні випробування теплових мереж
Після завершення тестування мереж комунальні служби перейшли до робіт з благоустрою
фото: КМДА

Під час гідравлічних випробувань комунальники виявили й усунули понад дві тисячі пошкоджень тепломереж

Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» повністю завершило гідравлічні випробування теплових мереж, у результаті яких виявлено та ліквідовано понад дві тисячі аварій. Ще понад 300 локацій – у стадії ремонту. Завершення тестування мереж дало змогу перейти до робіт з благоустрою. Для цього збільшено кількість спеціальних бригад і техніки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що підприємство за останній місяць наростило темпи відновлення та впорядкування територій. Від початку року вже відновлено благоустрій майже на двох тисячах локацій, де раніше тривали аварійні роботи на трубопроводах. Йдеться про асфальтування, озеленення, відновлення інших видів покриття тощо.

«Для відновлення благоустрою після аварійних розриттів у «Київтеплоенерго» створили спеціальний підрозділ, оснащений необхідною технікою та обладнанням. Також підприємство залучає підрядні організації для більш оперативного та масштабного виконання», – нагадали у комунальному підприємстві.

Нагадаємо, Україна готується до четвертого опалювального сезону в умовах війни. За словами міністерки енергетики Світлани Гринчук, наразі підготовка йде за планом. Ще наприкінці травня Кабмін утворив штаб з підготовки до опалювального сезону. Він мав координувати дії центральних та місцевих органів виконавчої влад, оперативно розв’язувати проблемні питання та здійснювати моніторинг підготовки об’єктів ЖКГ до зими.

Раніше повідомлялося, що Норвегія надає Україні мільярд крон, тобто приблизно $98 млн, які підуть на забезпечення імпорту газу для населення та промисловості під час зими.

До слова, запаси природного газу в українських підземних сховищах станом на 5 серпня перевищили 10 млрд кубометрів. Це становило 32,3% від їхньої місткості.

