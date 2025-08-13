18 пацієнтів втратили зір після «лікування» на Тернопільщині

Прокурори вимагають відсторонити 4 лікарів, через яких 18 пацієнтів втратили зір

На Тернопільщині прокурори скерували до суду клопотання про відсторонення від посад чотирьох лікарів-офтальмологів районної лікарні. Медиків обвинувачують у неналежному виконанні професійних обов'язків, здирництві та службовій недбалості, внаслідок чого 18 пацієнтів втратили зір. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Тернопільську обласну прокуратуру.

За даними слідства, у період з березня 2022 по лютий 2023 року троє лікарів за вказівкою завідувача відділення вводили пацієнтам заборонений препарат. За таке «лікування» вони вимагали від 8 до 34 тис грн.

Внаслідок протиправних дій медиків постраждали 18 осіб:

15 пацієнтів втратили зір на одне око.

3 пацієнти втратили зір на обидва ока.

7 пацієнтам через ускладнення довелося робити операцію з видалення ока.

Крім того, неправомірні дії лікарів завдали державі шкоди на суму майже 900 тис грн, які були витрачені на подальше лікування постраждалих.

Кримінальні провадження щодо лікарів розглядає Чортківський районний суд. Їм інкримінують злочини, передбачені трьома статтями Кримінального кодексу України, зокрема ч. 1 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов'язків) та ч. 4 ст. 368-4 (одержання неправомірної вигоди).

Оскільки обвинувачені продовжують працювати в лікарні, прокурори подали клопотання про їх відсторонення. Це зроблено задля запобігання ризикам їхнього впливу на персонал та пацієнтів під час судового процесу.

