Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

18 пацієнтів втратили зір після «лікування» на Тернопільщині

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
18 пацієнтів втратили зір після «лікування» на Тернопільщині
Неправомірні дії лікарів завдали державі шкоди на суму майже 900 тис грн
колаж: glavcom.ua

Прокурори вимагають відсторонити 4 лікарів, через яких 18 пацієнтів втратили зір

На Тернопільщині прокурори скерували до суду клопотання про відсторонення від посад чотирьох лікарів-офтальмологів районної лікарні. Медиків обвинувачують у неналежному виконанні професійних обов'язків, здирництві та службовій недбалості, внаслідок чого 18 пацієнтів втратили зір. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Тернопільську обласну прокуратуру.

За даними слідства, у період з березня 2022 по лютий 2023 року троє лікарів за вказівкою завідувача відділення вводили пацієнтам заборонений препарат. За таке «лікування» вони вимагали від 8 до 34 тис грн.

Внаслідок протиправних дій медиків постраждали 18 осіб:

  • 15 пацієнтів втратили зір на одне око.
  • 3 пацієнти втратили зір на обидва ока.
  • 7 пацієнтам через ускладнення довелося робити операцію з видалення ока.

Крім того, неправомірні дії лікарів завдали державі шкоди на суму майже 900 тис грн, які були витрачені на подальше лікування постраждалих.

Кримінальні провадження щодо лікарів розглядає Чортківський районний суд. Їм інкримінують злочини, передбачені трьома статтями Кримінального кодексу України, зокрема ч. 1 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов'язків) та ч. 4 ст. 368-4 (одержання неправомірної вигоди).

Оскільки обвинувачені продовжують працювати в лікарні, прокурори подали клопотання про їх відсторонення. Це зроблено задля запобігання ризикам їхнього впливу на персонал та пацієнтів під час судового процесу.

Нагадаємо, мешканка Тернополя 1992 року народження, яка в листопаді 2024 року під час купання втопила у ванні свою 2,5-річну доньку, не потрапить до в’язниці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію області.

«Умисне вбивство малолітньої дитини слідчі Головного управління Нацполіції в Тернопільській області інкримінують жительці обласного центру. Жінка вбила свою доньку, а після цього намагалася покінчити життя самогубством», – йдеться в повідомленні.

Інцидент трапився на масиві «Дружба». Після смерті доньки, жінка кинулась з п'ятого поверху. Її з численними переломи доправили до лікарні.

Читайте також:

Теги: Тернопільщина лікар прокуратура

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інкубатори було придбано за кошти іноземного кредиту
Скандал із неякісними інкубаторами для немовлят. Прокуратура стягнула з постачальника 240 млн грн
11 серпня, 15:43
Чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі, втім прокурори оскаржили це рішення
Замість 15 років – довічне. Прокуратура домоглася перегляду вироку для вбивці-ґвалтівника
6 серпня, 17:37
Один з підозрюваних є іноземцем
У Києві двох юнаків підозрюють у зґвалтуванні 12-річної дівчинки
5 серпня, 12:34
Договір на будівництво був укладений у квітні 2017 року між КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» та приватною компанією
Прокуратура вимагає визнати недійсним договір на будівництво Подільського мосту
4 серпня, 17:11
Лікарка Леся Стрілка пояснює: у дітей шкіра тонша й ушкоджується швидше
Опіки у дітей: лікарка пояснила, що насамперед повинні робити батьки
2 серпня, 14:00
Пошуково-рятувальні роботи у Києві завершено
Лікар, поліцейська, мами з дітьми. Кого Росія вбила в Києві
1 серпня, 15:36
Над Тернопільщиною місцеві побачили двоопуклі хмари
У небі над Тернопільщиною з'явилися рідкісні хмари (фото)
28 липня, 16:23
27 липня – День медичного працівника
27 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 липня, 00:05
Підряднику було перерахувано кошти згідно з підписаними актами. Загальна сума збитків становить майже 750 тис.грн
Привласнення майже 750 тис. грн під час ремонту. Директор столичної школи отримав підозру
23 липня, 18:31

Події в Україні

18 пацієнтів втратили зір після «лікування» на Тернопільщині
18 пацієнтів втратили зір після «лікування» на Тернопільщині
Кремль прагне завершення війни: розвідка дізналася дату
Кремль прагне завершення війни: розвідка дізналася дату
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 серпня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 серпня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 13 серпня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 13 серпня 2025
ISW пояснив, як втрата Донецької області вплине на фронт
ISW пояснив, як втрата Донецької області вплине на фронт
В окупованому Криму попередили про можливе тривале відключення мобільного інтернету
В окупованому Криму попередили про можливе тривале відключення мобільного інтернету

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
275K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 серпня 2025
9483
Колишній мер Києва звернувся до Кличка через скандальну забудову на Печерську
7215
Покоління зумерів підхопило небезпечний для здоров'я тренд
5265
«Такої системи декларування нема ніде». Голова ТСК з розслідування корупції розкритикував роботу НАЗК
3724
З 26 серпня у кількох містах України зникне 3G: що говорить мобільний оператор

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
Вчора, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
Вчора, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua