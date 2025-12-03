Головна Країна Політика
США запросили українську делегацію на новий раунд переговорів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
США запросили українську делегацію на новий раунд переговорів
Сибіга заявив про суттєвий прогрес у питанні використання Україною заморожених російських активів
фото: Міністерство закордонних справ України/Facebook

Найближчим часом продовжаться переговори у межах мирного процесу

Глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що українська делегація отримала запрошення до США для продовження мирних переговорів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС.

«Українська делегація отримала запрошення від американської сторони відвідати США найближчим часом для продовження переговорів у межах мирного процесу», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, Андрій Сибіга заявив про суттєвий прогрес у питанні використання Україною заморожених російських активів. «Сподіваємося на ухвалення відповідного рішення до кінця цього року», – сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова про підготовку зустрічей у Брюсселі з радниками з питань національної безпеки європейських лідерів.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Росія та Україна наблизилися до мирної угоди більше, ніж будь-коли за останні три роки, однак наголосив, що остаточне рішення про завершення війни може ухвалити лише російський диктатор Володимир Путін.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом. За його словами, усе залежить від переговорів російського диктатора Володимира Путіна з делегацією США.

переговори перемир'я МЗС США

