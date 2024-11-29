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Кіпр підтвердив намір вступити в НАТО

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Кіпр підтвердив намір вступити в НАТО
Христодулідіс назвав ключовою перевагою вступу Кіпру в НАТО географічне положення острова «в районі особливої геостратегічної важливості»
фото з відкритих джерел

Кіпр обговорює зі США три пропоновані рівні членства республіки в Альянсі

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс заявив, що його країна має намір стати членом НАТО і веде переговори з Вашингтоном щодо шляхів вступу до Альянсу. Про це повідомляє DW.

Як зазначив Христодулідіс, Кіпр обговорює зі США три пропоновані рівні членства республіки в Альянсі. Він також зазначив, що той факт, що Кіпр не може бути державою-членом НАТО через заперечення Туреччини, позбавляє армію країни багатьох можливостей як з модернізації, так і з придбання військової техніки.

Христодулідіс назвав ключовою перевагою Кіпру географічне положення острова «в районі особливої геостратегічної важливості». Водночас на запитання про терміни подання потенційної заявки на вступ до НАТО він відповів: «Що менше ми про це говоримо, то ближче ми до нашої мети».

Натомість МЗС Туреччини прокоментувало відповідні плани Кіпру та назвали їх «неприйнятними». «Наразі греко-кіпрська адміністрація Південного Кіпру не подавала заявки на членство в НАТО, але навіть її спроби є неприйнятним розвитком подій для Туреччини», – зазначає МЗС Туреччини, цитує CNN Turk.

Представники МЗС Туреччини додали, що рішення про розширення Альянсу приймаються одноголосно і ці процеси «повинні здійснюватися з урахуванням інтересів національної безпеки кожної країни».

«Ця ініціатива порушить крихкий баланс у кіпрському питанні і негативно вплине на переговорний процес щодо його врегулювання», – йдеться у заяві.

Для вступу Кіпру до НАТО всі 32 члени Альянсу повинні схвалити запит, при цьому кожна країна має право вето.

Нагадаємо, президент Кіпру Нікос Христодулідіс під час зустрічі з очільником США Джо Байденом представив теоретичні і практичні аспекти потенційної майбутньої інтеграції Кіпру в НАТО

Де-факто, острів Кіпр розділений на дві частини: 59% контролюється владою Республіки Кіпр (в основному, населеною греками), інша частина – Турецькою Республікою Північного Кіпру (населена турками), яка займає близько 36% території острова. Республіка визнана лише Туреччиною, міжнародна спільнота вважає цю територію окупованою Туреччиною. Інші 4% території острова є буферною зоною під контролем миротворчих сил ООН.

Туреччина доєдналася до НАТО ще у 1952 році, а у 1974 році – вторглася на Кіпр, утворивши Республіку.

До слова, під час пленарної сесії Парламентської асамблеї НАТО члени ухвалили резолюцію, в якій закликають країни коаліції якнайшвидше прийняти Україну до Альянсу. «Асамблея закликає уряди й парламенти держав-членів Альянсу наростити політичні й практичні зусилля, аби допомогти Україні отримати запрошення та якомога швидше стати 33-м членом НАТО», – йдеться у резолюції. Крім цього, автори також указують на необхідність наростити військову, фінансову й гуманітарну підтримку України.

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Теги: Кіпр НАТО США Джозеф Байден Туреччина

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