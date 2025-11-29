Українська делегація вирушила до США: МЗС назвало головну мету візиту

Головне завдання делегації – надати мирним зусиллям правильної динаміки, щоб наблизити завершення бойових дій

Київ розпочинає активну фазу дипломатичної роботи з Вашингтоном. Українська делегація вирушила до Сполучених Штатів Америки для проведення переговорів, які можуть стати визначальними для подальшого ходу війни. Головна мета поїздки – не просто діалог, а конкретні кроки для захисту державних інтересів та прискорення мирного процесу. Як інформує «Главком», про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спілкування з журналістами.

За словами очільника МЗС, до складу делегації увійшли представники ключових державних інституцій. Зокрема, у переговорах візьмуть участь представники Міністерства закордонних справ, Сил оборони та безпекового блоку. Сибіга наголосив, що команда їде не з пустими руками, а з чітко сформованими завданнями.

Усі необхідні процедурні моменти вже погоджені, і делегація отримала відповідні директиви. Міністр підкреслив, що українська сторона займає «тверду і чітку позицію», яка базується на пріоритеті захисту національних інтересів держави в умовах агресії РФ, що триває.

Андрій Сибіга окремо зупинився на ролі США у нинішніх процесах. Він висловив вдячність американським партнерам та особисто президенту Дональду Трампу. За словами дипломата, зараз склалася ситуація, яку Україна повинна використати максимально ефективно.

Головне завдання делегації – надати мирним зусиллям правильної динаміки, щоб наблизити завершення бойових дій.

«Ми вдячні Сполученим Штатам Америки, ми вдячні президенту Трампу. Нам важливе продовження цього треку і залученість США саме у цей мирний процес. Найголовніше – це використати момент, пришвидшити мирні зусилля», – наголосив міністр закордонних справ.

Дипломат додав, що кінцева мета цих зусиль залишається незмінною – досягнення справедливого миру та повернення нормального життя для всіх українців.

Раніше журналіст Financial Times Кристофер Міллер повідомив, що секретар РНБО Рустем Умєров зустрінеться в Маямі з посланцями президента США Дональда Трампа цими вихідними.

Як повідомлялось, керівник Офісу президента Андрій Єрмак подав у відставку за день до поїздки у США, де мали відбутися переговори з представниками американського лідера.

За словами президента України Володимира Зеленського, переговорна група обговорюватиме пункти угоди, які вдалося узгодити у Женеві, аби зробити документ дієвим. Зеленський наголосив, що українська делегація буде добре підготовлена та налаштована на предметну роботу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Російська Федерація «наближаються» до укладання мирної угоди та завершення війни. Дональд Трамп розповів, що його спецпредставник Стів Віткофф і міністр армії Ден Дрісколл поїдуть в Росію та Україну відповідно для фіналізації мирної угоди.

Раніше Білий дім запевняв, що протягом останнього тижня Сполучені Штати досягли значного прогресу на шляху до укладення мирної угоди, залучивши до переговорів як Україну, так і Росію.

Варто зазначити, що українська сторона 24/7 працює з американськими посадовцями над ефективними кроками для закінчення російсько-української війни.

До слова, очільник РФ Володимир Путін заявив, що підписувати угоду про завершення війни з чинною українською владою «безглуздо».