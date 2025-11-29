Рубіо, Віткофф і зять Трампа зустрінуться з делегацією України у Флориді – Reuters

Марко Рубіо (у центрі) та Стів Віткофф (другий ліворуч) під час зустрічі з українською делегацією в Женеві, 23 листопада 2025 року

Українська делегація прибуде до США в суботу увечері за місцевим часом

Зустріч української делегації з американською стороною для обговорення мирного плану завершення війни в Україні відбудуться в неділю, 30 листопада, у Флориді. Як інформує «Главком», про це повідомило агентство Reuters із посиланням на неназваного високопосадовця США.

У повідомленні уточнили, що з українськими представниками зустрінеться державний секретар США Марко Рубіо, спеціальний посланець Стів Віткофф та зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

У вечірньому зверненні 29 листопада президент України Володимир Зеленський відзначив конструктивну позицію американської сторони перед переговорами стосовно завершення війни, які відбудуться найближчим часом.

Президент також повідомив, що українська делегація прибуде до США в суботу увечері за місцевим часом.

Раніше Володимир Зеленський затвердив оновлений склад української делегації, яка вестиме переговори зі Сполученими Штатами, іншими міжнародними партнерами та представниками РФ щодо досягнення стійкого й справедливого миру. Переговорну групу очолив секретар РНБО Рустем Умєров.

Як повідомлялось, керівник Офісу президента Андрій Єрмак подав у відставку за день до поїздки у США, де мали відбутися переговори з представниками американського лідера.

За словами президента України Володимира Зеленського, переговорна група обговорюватиме пункти угоди, які вдалося узгодити у Женеві, аби зробити документ дієвим. Зеленський наголосив, що українська делегація буде добре підготовлена та налаштована на предметну роботу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Російська Федерація «наближаються» до укладання мирної угоди та завершення війни. Дональд Трамп розповів, що його спецпредставник Стів Віткофф і міністр армії Ден Дрісколл поїдуть в Росію та Україну відповідно для фіналізації мирної угоди.

Раніше Білий дім запевняв, що протягом останнього тижня Сполучені Штати досягли значного прогресу на шляху до укладення мирної угоди, залучивши до переговорів як Україну, так і Росію.

Варто зазначити, що українська сторона 24/7 працює з американськими посадовцями над ефективними кроками для закінчення російсько-української війни.

До слова, очільник РФ Володимир Путін заявив, що підписувати угоду про завершення війни з чинною українською владою «безглуздо».