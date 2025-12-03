Раніше президент США заявив, що Вашингтон більше не фінансує військову допомогу для Києва

Адміністрація США не вважає реалістичним підхід, що передбачає продовження Вашингтоном необмеженої підтримки Києва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на держсекретаря США Марко Рубіо в інтерв'ю телеканалу Fox News.

«Деякі люди вважають, що наша політика повинна полягати просто в продовженні фінансування України в необмежених обсягах стільки, скільки триває ця війна. Це нереалістично. Це не є реальним і цього не буде», – сказав він.

Очільник американського зовнішньополітичного відомства зазначив, що чинна вашингтонська адміністрація «давно про це говорить». Як підкреслив Рубіо, «не можна надавати підтримку в таких обсягах і масштабах».

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон більше не фінансує військову допомогу для Києва та підтвердив спрямованість своєї адміністрації на завершення війни РФ проти України. При цьому він підкреслив, що це – «нелегка ситуація».

«Ми більше не беремо участі у війні у фінансовому вимірі. Байден роздав $350 млрд, немов це були цукерки. Це величезна сума грошей, значна частина якої була готівкою... Я нічого не роздаю», – заявив очільник Білого дому.

Трамп зазначив, що наразі США продають озброєння країнам-членам НАТО за програмою Purl.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Росія та Україна наблизилися до мирної угоди більше, ніж будь-коли за останні три роки, однак наголосив, що остаточне рішення про завершення війни може ухвалити лише російський диктатор Володимир Путін.

Як відомо, 2 грудня російський диктатор Володимир Путін прийняв у Кремлі спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа. У перемовинах також взяли участь зять Трампа Джаред Кушнер і радники диктатора Кирило Дмитрієв та Юрій Ушаков. Як відомо, зустріч тривала майже п'ять годин.