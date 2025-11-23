Трамп і Рубіо до останнього не знали про мирний план США: Bloomberg назвав авторів документа

План щодо миру в Україні розробили під час жовтневої зустрічі в Маямі Стіва Віткоффа та посланця президента РФ Кирила Дмитрієва

Мирний план США, представлений днями, став результатом кількох тижнів закулісних переговорів. Однак у них не брали участі не тільки Україна та її союзники, але навіть деякі ключові чиновники США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За словами джерел видання, документ розробляли спецпредставник Трампа Стів Віткофф і російський посланник Кирило Дмитрієв під час жовтневої зустрічі в Маямі.

До обговорень також було залучено зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера.

Державному секретарю США Марко Рубіо тривалий час не було відомо про підготовку цього плану. А президент США Дональд Трамп про документ начебто дізнався в останню хвилину, але він «благословив» його, як тільки американського лідера проінформували.

Bloomberg також наводить й інші деталі про план. Як відомо, через низку спірних пунктів зараз у Женеві відбуваються консультації, щоб відредагувати документ.

Нагадаємо, президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп остаточно узгодять деталі мирного плану щодо припинення повномасштабної війни, розв’язаної Росією проти України, під час їхньої особистої зустрічі.

Як відомо, американський журналіст Нік Шіфрін поділився повідомленням про те, що мирний план США щодо України передбачає «список бажань росіян». Речник Державного департаменту Томмі Піготт заперечив цю інформацію та повідомив, що над планом працювали три сторони: американська, українська та російська.

Також президент США Дональд Трамп підтвердив крайній термін – до наступного четверга, 27 листопада, Україна має погодитися на 28-пунктний мирний план. Згодом у своїй промові Дональд Трамп фактично заявив, що Україна має погодитися на запропонований мирний план – інакше ризикує втратити американську підтримку.