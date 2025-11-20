Президент Кіпру пообіцяв газ для потреб ЄС

Родовище «Кронос» може почати постачання до Європи вже у 2027 році

Природний газ, виявлений у виключній економічній зоні Кіпру, може надійти на європейські ринки вже до кінця 2027 року. З відповідною заявою виступив президент Кіпру Нікос Христодулідес на енергетичній конференції, підтверджуючи роль острова як альтернативного енергетичного коридору для Європи. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

За словами Христодулідеса, перша партія газу на експорт надходитиме з родовища «Кронос» (Cronos), яке розробляється міжнародним консорціумом за участі італійської компанії Eni та французької TotalEnergies.

Президент Кіпру повідомив, що консорціум ухвалить остаточне інвестиційне рішення щодо реалізації проєкту наступного року. План передбачає, що газ із родовища «Кронос» буде транспортуватися на переробний завод у єгипетському портовому місті Дум'ят. Там він буде зріджений і далі морським транспортом доправлений до європейських споживачів.

Міністр енергетики Кіпру Джордж Пананастасіу підтвердив, що ціль вивести газ на ринок до кінця 2027 року є «оптимістичною, але досяжною».

Міністр зазначив, що родовище «Кронос» може найшвидше розпочати постачання, оскільки його можна підключити до вже існуючої інфраструктури, що транспортує газ з величезного родовища в Єгипті (розташованого лише за 80 км). Христодулідес підкреслив, що Кіпр є «частиною енергетичних рішень для забезпечення енергетичної безпеки у східному Середземномор'ї» і виконує функцію альтернативного енергетичного коридору для Європи.

До слова, американські посадовці активізували свою діяльність у Європі, проводячи переговори та просуваючи постачання американської нафти і газу з метою повного витіснення російського палива з європейського ринку. За інформацією Financial Times, посилаючись на власні джерела, Вашингтон прагне прибрати «весь до останньої молекули» російський газ із енергетичного балансу Європи.