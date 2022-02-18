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    Прикордонники Київщини за тиждень затримали 13 осіб у міжнародному розшуку

    Усі затримані громадяни перебували у міжнародному розшуку - Прикордонники Київщини за тиждень затримали 13 осіб у міжнародному розшуку
    Усі затримані громадяни перебували у міжнародному розшуку
    фото із відкритих джерел

    До адміністративної відповідальності було притягнуто 257 осіб

    У період із 14 до 18 лютого, у пунктах пропуску «Бориспіль», «Київ», «Гостомель» та пункті контролю «Київ-пасажирський» прикордонники виявили 13 осіб у міжнародному розшуку. Про це повідомляє «Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» у Facebook.

    Зазначимо, що усі затримані громадяни перебували у міжнародному розшуку відповідно до бази даних Інтерполу.

    Також, охоронці кордону відмовили у в'їзді на територію України 113 потенційним нелегальним мігрантам та у 148 випадках виконали доручення уповноважених державних органів щодо громадян.

    До адміністративної відповідальності було притягнуто 257 осіб. Сума накладених штрафів склала 907 800 гривень.

    Окрім того, було виявлено 17 Covid-сертифікатів із ознаками підробки.

    Нагадаємо, в аеропорту «Бориспіль» митники знайшли в багажі ірландця золоту соверену 1862 року та срібну монетницю.

    Нещодавно, через пункт пропуску «Краківець» українець спробував перевезти раритетний автомобіль.

    Теги: прикордонники Київ
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    Прикордонники Київщини за тиждень затримали 13 осіб у міжнародному розшуку