Прикордонники Київщини за тиждень затримали 13 осіб у міжнародному розшуку
До адміністративної відповідальності було притягнуто 257 осіб
У період із 14 до 18 лютого, у пунктах пропуску «Бориспіль», «Київ», «Гостомель» та пункті контролю «Київ-пасажирський» прикордонники виявили 13 осіб у міжнародному розшуку. Про це повідомляє «Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» у Facebook.
Зазначимо, що усі затримані громадяни перебували у міжнародному розшуку відповідно до бази даних Інтерполу.
Також, охоронці кордону відмовили у в'їзді на територію України 113 потенційним нелегальним мігрантам та у 148 випадках виконали доручення уповноважених державних органів щодо громадян.
До адміністративної відповідальності було притягнуто 257 осіб. Сума накладених штрафів склала 907 800 гривень.
Окрім того, було виявлено 17 Covid-сертифікатів із ознаками підробки.
Нагадаємо, в аеропорту «Бориспіль» митники знайшли в багажі ірландця золоту соверену 1862 року та срібну монетницю.
Нещодавно, через пункт пропуску «Краківець» українець спробував перевезти раритетний автомобіль.