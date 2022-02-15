Київські митники виявили в багажі ірландця коштовності часів королеви Вікторії

Монета з металу жовтого кольору з надписами

Монета з металу жовтого кольору з надписами

Дозвільних документів на право вивезення старовини чоловік не мав

В аеропорту «Бориспіль» митники знайшли в багажі ірландця золоту соверену 1862 року та срібну монетницю Про це повідомляє «Київська митниця» у Facebook.

У повідомленні розповідається, що громадянин Ірландії для проходження митного контролю скористався спрощеною системою «зелений коридор», чим засвідчив, що переміщувані ним предмети не підлягають письмовому декларуванню. Проте під час митного контролю у нього знайшли коштовності.

Це була монета з металу жовтого кольору з надписами «VIKTORIA DEI GRATEA 1862» та «BRITANNIUM REGINA», яка знаходилася всередині монетниці з металу білого кольору.

Далі митники за допомогою аналізатора сплавів встановили, що виявлена монета вагою 3,86 г має вміст золота понад 91%, а корпус монетниці загальною вагою 42,8 2г має вміст срібла майже 60%.

На момент проходження митного контролю дозвільних документів на право вивезення старовини чоловік не мав.

фото: facebook/Київська митниця

Нещодавно, через пункт пропуску «Краківець» українець спробував перевезти раритетний автомобіль.

У грудні минулого року митна служба України конфіскувала Turkar Bizon – великий броньований автомобіль, який виробляється в Туреччині. Про це йдеться на офіційній сторінці митників у Facebook.

Нову власність митниця вже передала Державній прикордонній службі. Представники відомства також пояснили, як такий незвичний автомобіль опинився в Україні.