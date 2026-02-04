Чеський суд призначив покарання водію, який вигнав українську родину з дитиною із трамвая

Водій трамвая у Чехії вдарив українця та вигнав його родину з транспорту

Водій трамвая заперечивував звинувачення в свою сторону

Суд Праги призначив покарання водію трамвая, який вигнав з салону громадського транспорту родину з України. Про це пише «Главком» із посиланням на IDNES.

Повідомляється, що суд присудив водію трамвая 200 годин громадських робіт і проходження програми соціального перевиховання. Крім цього, чоловіка зобов'язали виплатити 55 тисяч крон, тобто 110 тис. грн постраждалій парі. Відповідну суму українці просили у своєму позові. На суді адвокат водія стверджував, що українці не викликали в нього довіри. За його словами, вони нібито змінювали свої свідчення, щоб отримати компенсацію.

Відомо, що спочатку прокурори звинувачували водія за статтею про неправомірну поведінкою за ознакою національності, що загрожувало йому ув'язненням до п’яти місяців. Врешті суд визнав дії водія хуліганством, а не приниженням нації.

Тому його покарання обійшлося годинами громадських робіт. «Підсудний раніше не був покараний і є молодою, здоровою людиною, здатною фізично працювати», – зазначали у суді.

Інцидент з українською парою та водієм трамваю у Чехії відбувся в лютому 2025 року фото: idnes.cz

Інцидент з українською парою та водієм трамвая у Чехії відбувся в лютому 2025 року. У мережі з’явилося відео з подіями, що відбувалися тоді. Як з'ясувалося, водій накричав на українську пари через те, що їхній онук нібито забруднює сидіння в транспорті. «Ти не маєш права бути тут, у цій країні! Я викликаю поліцію! Ви забруднюєте трамвай. Розумієте?» – кричав водій.

Після цього водій вигнав літню пару з дитиною з салону трамвая на вулицю. Також відомо, що він підняв руку на українця. Все це водій заперечував.

